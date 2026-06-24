No se irá del Liverpool... Una decisión inesperada lleva a Richard Hughes al Al-Hilal

Al-Hilal está cerca de un acuerdo con el escocés Richard Hughes, director deportivo del Liverpool, para que ocupe el mismo cargo en el club saudí la próxima temporada.

Las conversaciones se alargaron porque el británico quiere quedarse en Liverpool hasta después del próximo mercado de fichajes de verano.

El periodista italiano Sasha Tavoleri reveló en su cuenta de X que se alcanzó un acuerdo: Hughes gestionará el mercado de fichajes de verano tanto del Al-Hilal como del Liverpool.

Según Tavoleri, Simon Charles Francis ya trabaja en el club como parte del equipo de Hughes y actúa como su mano derecha.

Hughes dirigirá el mercado de fichajes del Al-Hilal a través de Charles, y asumirá el cargo tras cerrar la ventana de traspasos.

El príncipe Al-Waleed bin Talal, nuevo propietario del Al-Hilal, quiere construir una estructura deportiva completa tras comprar el 70 % del club en abril.

Desde la sede del club se espera que Hughes resuelva la situación del entrenador Simone Inzaghi, defina las salidas y concrete los nuevos fichajes.