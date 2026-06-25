No se ha quedado solo en Sibari... El Bayern revoluciona el mercado de fichajes con un nuevo jugador del Mundial

El Bayern de Múnich ha revolucionado el mercado de fichajes de verano con un doble golpe: ha cerrado el fichaje del lateral alemán Nathaniel Brown por 55 millones de euros procedente del Eintracht de Fráncfort.

Días antes, el club bávaro había fichado al marroquí Ismail Saibari del PSV Eindhoven por la misma cifra.

El periodista especializado Fabrizio Romano confirmó que el Bayern ya había acordado las condiciones personales con Brown semanas antes de pactar el traspaso de 55 millones con el Eintracht.

Según publicó Romano en X, el contrato del lateral alemán con el Bayern se extenderá hasta 2031, lo que confirma el proyecto a largo plazo en el lateral izquierdo.

Braun marcó el quinto gol de Alemania ante Curazao en la fase de grupos del Mundial 2026.

En una semana, el Bayern ha invertido 110 millones en ambos jugadores, enviando un mensaje claro a sus rivales: la reconstrucción ha comenzado.

Con estos movimientos, el Bayern refuerza ataque y defensa antes del inicio de la nueva temporada.