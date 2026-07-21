No se disculpó... Enzo Fernández rompe su silencio tras la expulsión en la final del Mundial

Enzo Fernández, jugador de la selección de Argentina, compartió sus sentimientos con más de 15 millones de seguidores a través de su cuenta en "Instagram", tras su expulsión en la final del Mundial que perdió Argentina ante España.

El centrocampista del Chelsea, que fue expulsado después de ver dos tarjetas amarillas, dijo: "Con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que hay algo mucho más grande que el resultado".

Enzo Fernández elogió el gran trabajo realizado por la selección de Argentina durante el Mundial, afirmando: "Desde hace años, este equipo representa la camiseta de la mejor manera posible. Nos enseña que competir no significa solo ganar, sino darlo todo por la camiseta y no rendirse jamás. Estoy orgulloso de ser parte de este equipo que siempre ha enfrentado los desafíos, ha competido con la máxima fuerza y ha defendido estos colores con todo el orgullo, la humildad y el compromiso".

Y añadió: "Quiero agradecer a toda la afición argentina. Gracias por estar siempre presentes, por apoyarnos en cada partido, por su cariño, por su apoyo incondicional y por hacernos sentir que jugamos en casa en cualquier lugar del mundo".

Enzo Fernández concluyó: "Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera, y seguiré dándolo todo cada vez que tenga la oportunidad de defenderla".



