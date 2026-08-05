Apenas había cerrado el Trabzonspor el expediente de la contratación de la estrella egipcia Mohamed Salah, cuando el club turco comenzó a moverse por un nuevo objetivo ofensivo, en el marco de la continuidad del refuerzo de sus filas durante el mercado de fichajes de verano.

Según lo informado por la cadena A Spor, el Trabzonspor ha comenzado a moverse para fichar al delantero uruguayo Darwin Núñez, jugador del Al Hilal saudí, tras su éxito en la incorporación de Salah en una de las operaciones más destacadas del mercado.

El informe aclaró que el club turco presentó una oferta a Núñez, mientras se prepara para iniciar las conversaciones con el jugador y sus representantes y con la directiva de su club, el Al Hilal, en un intento de explorar la posibilidad de cerrar la operación, sin revelar detalles adicionales sobre la naturaleza de las negociaciones ni la postura del club saudí.

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El Trabzonspor continúa su actividad en el mercado de fichajes, después de haber causado un gran revuelo a nivel del fútbol mundial con el cierre de la operación de Mohamed Salah, quien llegó a Turquía al mediodía de este miércoles y fue recibido con un gran recibimiento en el aeropuerto Atatürk, de cara a la ceremonia de su presentación, que probablemente será mañana jueves, después de que se le realice el reconocimiento médico.

El presidente del Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, había declarado que puede incorporar a cualquier estrella que quiera, desafiando a todos sus rivales locales en Turquía, tras el éxito de las negociaciones con Salah.

Núñez, de 27 años, disputó 24 partidos con la camiseta del Al Hilal durante la temporada pasada, en los que marcó 9 goles y ofreció 5 asistencias.

Núñez se unió al Al Hilal procedente del Liverpool el verano del año pasado, pero el fichaje de Karim Benzema, que el club completó en el mercado del invierno pasado, estropeó los planes del jugador y obligó al director técnico Simone Inzaghi a relegar a Núñez, lo que lo llevó a solicitar su salida.

Además del Trabzonspor, el Beşiktaş busca hacerse con los servicios de Núñez, aunque sea a préstamo, después de que sus negociaciones para fichar a Salah se estancaran anteriormente.

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