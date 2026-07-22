La derrota de la selección de Argentina ante España por un gol a cero en la final del Mundial 2026 desató una ola de polémica en la calle argentina, que llegó incluso a exigir que se repitiera el partido de la final.

Según el diario español "El Mundo", aficionados argentinos lanzaron una campaña a través de las plataformas digitales para reclamar la repetición de la final del Mundial, y hasta ahora han conseguido reunir más de 61.500 firmas.

Detrás de esta iniciativa está la aficionada argentina Gisela Sánchez, que lanzó una petición a través del sitio "Change.org" en la que puso en duda la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić, y exigió a la Federación Internacional de Fútbol "FIFA" que revisara las decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro, disputado el pasado domingo en Nueva York.

La autora de la petición sostiene que las decisiones arbitrales influyeron de forma directa en el desarrollo del partido, alegando la existencia de irregularidades que exigen una revisión, sin aportar ninguna prueba documentada que respalde su acusación.

Pese al impulso popular que ha logrado la campaña, esta no cuenta con ningún respaldo legal que obligue a la FIFA a cambiar el resultado del partido, ya que ningún encuentro oficial puede repetirse salvo en circunstancias excepcionales previstas en los reglamentos deportivos, o por una decisión emitida por los organismos competentes de la Federación Internacional.

Esta iniciativa se suma a una serie de protestas digitales que ha vivido el Mundial 2026, ya que otra campaña francesa que reunió más de 82.000 firmas reclamó la repetición del partido de semifinales contra España, a causa de una jugada polémica que precedió al penalti que provocó Lamine Yamal.

La selección de España se había coronado campeona del Mundial tras vencer a Argentina por un gol a cero, anotado por Ferran Torres en la prórroga.

Pese a la amargura de la derrota, decenas de miles de aficionados argentinos salieron a las calles del país tras el pitido final para expresar su apoyo y agradecimiento a la selección después de haber llegado a la final y haber estado cerca de conquistar el título por segunda vez consecutiva.