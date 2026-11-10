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Gracias a una mezcla de talento puro y una notable capacidad de resistencia, Ibrahim Maza ya se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la Bundesliga. Sus sueños de futuro son grandes.

«Me siento bien con el balón, somos buenos amigos. Es una sensación fantástica tener un balón en los pies. Intento ser uno con el balón», declaró recientemente Ibrahim Maza en una entrevista con RTL. Fue una declaración de amor a su herramienta de trabajo que cualquiera que lo haya visto jugar se cree de inmediato.

Sobre todo si lo vio unos días antes, cuando el mediapunta del Bayer Leverkusen pareció enfrentarse él solo a medio VfB en el partido de Bundesliga contra el Stuttgart (2-4), disputado en Halloween, y desplegó tal magia en espacios reducidos que el comentarista de DAZN, Jan Platte, recurrió entusiasmado a una comparación de primer nivel: «Si Ronaldinho hubiera estado en el estadio, habría bajado y le habría entregado su corona. Fue increíble».

Ese fútbol puro que se llevó de los campos de barrio de Berlín al gran escenario es una de las dos esencias de la calidad que Maza encarna hoy: es uno de los jugadores más interesantes de la Bundesliga y, al parecer, despierta tanto interés en el Paris Saint-Germain que el campeón de la Champions League quiere fichar a toda costa al futbolista de 20 años.

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Ibrahim Maza: el artista que no deja de trabajar

Pero que Maza sea tan bueno a una edad tan temprana no se debe solo a su técnica, a su calidad futbolística o a su amor por el balón. Lo que lo distingue especialmente es su imbatible combinación de mago y luchador. «Un artista que no trabaja no vale tanto en el campo», dice el propio Maza.

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Una actitud indispensable en su exitoso camino hasta ahora y que podría tener su origen en una advertencia de Pal Dardai, icono del Hertha y antiguo entrenador suyo en el equipo sub-16 del club de la capital. En esencia, aquel mensaje de Dardai a Maza fue: Dios te ha dado un don, no lo desperdicies.

Getty Images

O, en palabras del propio Dardai: «Si sigues siendo tan vago, no conseguirás nada», contó el húngaro que le había advertido. La actual estrella de la Bundesliga, que llegó al Hertha con diez años, no fue considerada durante mucho tiempo una de las mayores promesas de la cantera berlinesa. «No llegó al sub-17 como ese gran talento al que todos pretendían», recordó Oliver Reiß, hoy entrenador del equipo sub-21 del Manchester City y antes técnico de Maza en su segundo año en la categoría juvenil B del Hertha, en el pódcast Denkfabrik Nachwuchsfußball.

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Sin embargo, bastante pronto durante aquel año en el sub-17, Reiß y su entonces segundo entrenador, Oliver Schröder, advirtieron que Maza tenía algo especial, según contó el técnico: «Nos dimos cuenta de que hacía cosas distintas con el balón». Aunque Maza no era uno de los jugadores a los que alineaba necesariamente en los partidos más importantes, «quedó claro relativamente pronto que tenía algo especial».

Un mentor de Maza destaca una cualidad decisiva

En cualquier caso, Maza no tenía ni mucho menos un puesto asegurado durante la primera mitad de su año en el sub-17 y a menudo salía desde el banquillo. Nombres como Bence Dardai (hoy en el VfL Wolfsburgo) o Noel Aseko (hoy en el Eintracht Frankfurt) atraían mucha más atención en aquel equipo. Maza no se convirtió en titular hasta la segunda mitad de aquel año. Pero, además de su enorme talento con el balón, Reiß observó en el actual jugador del Leverkusen otro aspecto que probablemente fue aún más decisivo para su desarrollo.

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«Lo que nos gustaba mucho de él era que lograba combinar el hecho de ser un buen futbolista con esa capacidad de resistencia. He tenido decenas de jugadores extraordinariamente buenos que, cuando estaban en racha, te hacían pensar: “Si este no lo consigue...”. Pero, cuando las cosas no salían bien, se limitaban a dejar que el partido transcurriera», explicó Reiß. Maza, en cambio, siempre estuvo «muy lejos de dejar que el partido transcurriera» incluso ante las mayores dificultades.

Ibrahim Maza acabó convirtiéndose en el gran talento del Hertha del que todos hablaban

Siempre se resistía, siempre reaccionaba. Y es precisamente esa mezcla de talento futbolístico puro y fortaleza mental la que lo ha llevado tan lejos apenas unos años después. «Con él di el mayor paso adelante», subrayó este futbolista de gran técnica en una entrevista publicada en la web del Hertha en 2024, al destacar la importancia que tuvo para él su etapa con Reiß. El entrenador también lo acompañó en el salto al sub-19, donde Maza se hizo titular de inmediato y, de repente, se convirtió bastante rápido en el gran talento de la academia del Hertha del que todos hablaban.

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Poco más de un año y medio después de buscar su sitio en el equipo sub-17, Maza debutó de repente en la Bundesliga en abril de 2023, con 17 años, al entrar desde el banquillo en una derrota por 0-2 ante el FC Bayern. Tras el descenso del Hertha poco después, probablemente se habría ganado mucho antes un puesto en el equipo de segunda división, pero una lesión de menisco lo mantuvo apartado durante mucho tiempo.

Maza luchó para volver y, tras un año y medio como integrante habitual de la primera plantilla del Hertha, dio el siguiente paso en 2025: respondió a la llamada del Leverkusen para jugar en la Bundesliga. Su traspaso costó doce millones de euros y, con 19 años por entonces, debía ayudar al Bayer a sustituir a Florian Wirtz, que se había marchado al FC Liverpool. Una expectativa nada desdeñable, especialmente a una edad tan temprana. Pero Maza ya demuestra una madurez sorprendente a la hora de afrontar la presión.

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«Intento que nunca me afecte la presión de fuera. Da igual que la gente diga que ahora tienes que hacer esto o que deberías haber hecho aquello», afirmó con seguridad en RTL. «Tengo muy claro lo que debo hacer en el campo y ya me impongo yo mismo cierta presión, aunque dentro de unos límites razonables».

Ibrahim Maza y el reconocimiento especial de Lionel Messi

Es impresionante cómo Maza, tras un breve periodo de adaptación, superó su primer año en Leverkusen no solo en lo deportivo, sino también en lo mental. Fue uno de los jugadores destacados en la Bundesliga y la Champions League, y sus actuaciones en la temporada 2025/26 incluso le valieron una nominación al Trofeo Kopa, que cada año distingue al mejor jugador sub-21 del mundo en la ceremonia del Balón de Oro. Hay un detalle notable: Lionel Messi, con derecho a voto en el Trofeo Kopa, incluyó a Maza entre sus tres elegidos junto a las estrellas del Barcelona Lamine Yamal y Pau Cubarsi.

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«Que Lionel Messi vote por mí es, por supuesto, un gran honor. Te da una motivación extra que alguien como Messi diga que tienes algo especial», celebró Maza. Y, al preguntarle si quería ganar algún día el Balón de Oro, respondió sin dudar: «Es un sueño que tengo desde siempre».

Mientras tanto, ha comenzado con fuerza su segunda temporada en el conjunto de la fábrica: es la figura que marca el juego del centro del campo del Bayer y ya suma ocho participaciones de gol en 14 partidos (cuatro goles y cuatro asistencias). Está claro que, si quiere cumplir algún día su sueño de ganar el Balón de Oro, no podrá quedarse para siempre en Leverkusen.

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Su contrato se extiende hasta 2030, pero cada vez hay más especulaciones sobre un traspaso multimillonario a uno de los grandes clubes de Europa. Desde hace unas semanas circulan informaciones según las cuales el PSG es el principal interesado en el centrocampista. Al parecer, los parisinos valoran a Maza tanto como Messi y como Deniz Undav.

Undav a Maza: «Vete a París, tío»

«Vete a París, tío, ¡no quiero volver a jugar contra ti!», le habría dicho a Maza el delantero internacional alemán del VfB Stuttgart después del duelo contra el Leverkusen a finales de octubre, según Bild. Más tarde lo elogió en Sky: «Con Maza, el Leverkusen tiene a un jugador extraordinario: genera espacios y gana duelos».

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Undav seguramente estaría encantado de jugar junto a Maza. Sin embargo, eso no ocurrirá al menos a nivel de selecciones, incluso si el seleccionador alemán Jürgen Klopp vuelve a convocar al jugador del Stuttgart en el futuro. Y es que Maza, que vistió la camiseta de la federación alemana desde el sub-18 hasta el sub-20, se decidió por Argelia, como es sabido, hace algo más de dos años.

Getty Images

Maza creció en Berlín, la capital de Alemania, como hijo de un argelino y una vietnamita. Convivió con tres culturas muy distintas y podría haber jugado para cualquiera de las tres selecciones. «Quiero a los tres países y al final tomé una decisión por distintos motivos, que son privados», dijo Maza a comienzos de año.

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Argelia en lugar de Alemania: el plan de Maza sale a la perfección

Las vacaciones de verano y las visitas familiares que realizaba en Argelia seguramente influyeron en el plano emocional, pero el factor deportivo también tuvo mucho peso en su decisión. Especialmente en su posición, la competencia a largo plazo en la selección alemana es enorme, con Florian Wirtz y Jamal Musiala, solo dos años mayores que él. En términos generales, elegir Argelia le permitía dar grandes pasos mucho más rápido. «Quería poder jugar con una selección absoluta lo antes posible y disputar el mayor número posible de partidos como profesional con la selección», explicó Maza a Bild.

Debutó con Argelia en octubre de 2024, un mes y medio antes de cumplir 19 años, y ya ha disputado 24 partidos internacionales con la selección norteafricana. Así pues, su plan de desempeñar un papel importante en una selección absoluta lo antes posible salió a la perfección. Sus primeras grandes actuaciones con la camiseta de la selección llegaron en torno al cambio de año de 2025 a 2026, durante la Copa África en Marruecos, cuando fue uno de los mejores jugadores de Argelia y un medio argelino lo bautizó sin más como «Mazadona», en alusión a la leyenda argentina Diego Maradona.

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También fue titular en el Mundial del pasado verano, en el que Argelia cayó ante Suiza en dieciseisavos de final (0-2). Entre otros rivales, se enfrentó en la fase de grupos a la Argentina de Messi (0-3), y el ocho veces ganador del Balón de Oro goleó a los argelinos con un triplete. Pero Messi parece haber visto, pese a todo, ese algo especial en Maza.