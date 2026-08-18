En la rueda de prensa previa al estreno liguero de los rojiblancos en LaLiga ante el recién ascendido FC Málaga (miércoles, 21.00 horas), el argentino dejó meridianamente claro que su compatriota también vestirá la camiseta del Atlético de Madrid la próxima temporada.

Ya hace algunas semanas, el presidente del club, Enrique Cerezo, había subrayado que no dejarían salir a Alvarez bajo ningún concepto en el actual periodo de fichajes. "Cuando el jefe de un club se pronuncia de forma tan clara, no hay nada más que decir al respecto. Es como en un juicio: entonces ya no queda espacio para las dudas", remachó Simeone.

Alvarez despierta un enorme interés, sobre todo en el rival liguero del Atlético, el Barcelona. El propio jugador ya había dejado constancia expresa de su deseo de cambiar de club durante el pasado Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, y pidió a los dirigentes madrileños que facilitaran el camino para un traspaso.

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¿Quiere Julian Alvarez salir del Atlético de Madrid a toda costa?

Últimamente se multiplicaron las informaciones según las cuales Alvarez incluso estaría dispuesto a forzar su salida si fuera necesario si el Atlético no se mostraba colaborador. Mientras tanto, el argentino de 26 años habría elegido al FC Barcelona como destino deseado.

Los colchoneros, por su parte, no se han mostrado en absoluto dispuestos a hablar o negociar hasta ahora. Rechazaron con la misma rapidez una primera oferta de los catalanes de 100 millones de euros que la propuesta de 150 millones del rival ciudadano, el Real, por el argentino.

El Atlético se remite a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros incluida en el contrato del delantero, una valoración ilusoria que, con toda probabilidad, ni el Barça ni el Real aceptarán jamás.

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¿Por qué falta Julian Alvarez en el estreno liguero del Atlético de Madrid?

Tras su participación en el Mundial con Argentina y sus vacaciones prolongadas, Alvarez volvió oficialmente la semana pasada a los entrenamientos de los rojiblancos. En la victoria por 2-1 en el amistoso ante el Olympique de Marsella del pasado viernes, el delantero al parecer no entró en la convocatoria por deseo propio. Le habría pedido a Simeone no tener que volver a jugar para el Atlético.

También para el duelo contra el Málaga de este miércoles por la noche, los madrileños tendrán que arreglárselas sin el delantero. Sin embargo, en la rueda de prensa Simeone atribuyó esa ausencia a la falta de forma física de Alvarez.

Alvarez llegó a Madrid en 2024 procedente del Manchester City por 75 millones de euros. La pasada temporada firmó 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos entre todas las competiciones. Su contrato con el Atlético sigue vigente hasta 2030.