Mientras todos los compañeros del astro portugués se dirigían hacia los cerca de 500 aficionados desplazados para agradecerles su apoyo tras la victoria por 2-1 sobre Noruega en la segunda jornada de la Nations League, Ronaldo desapareció en el vestuario inmediatamente después del pitido final.

Antes, Ronaldo había permanecido en el banquillo durante todo el partido: por primera vez en más de 18 años, desde la derrota por 0-2 ante Suiza en la Eurocopa de 2008, el jugador de 41 años no disputó ni un solo minuto en un partido oficial de Portugal.

El seleccionador Jorge Jesus explicó después del partido que en realidad sí estaba previsto que Ronaldo entrara, pero que las circunstancias y lo ajustado del marcador impidieron la entrada de otro delantero.

«Mi plan era utilizarlo en la segunda parte, pero el desarrollo del partido lo llevó por otro camino. No tenía sentido dar entrada a un delantero con sus características», explicó Jesus sobre su planteamiento.

Sin embargo, el seleccionador portugués no pudo entender la evidente frustración de su superestrella. «¿Por qué no dio las gracias a los aficionados? Eso tendréis que preguntárselo vosotros mismos. No puedo leer sus pensamientos, pero lo sabré cuando hable con él.»

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Portugal se aprovecha de un grave error del portero de Noruega

En el estadio Ullevaal, en Oslo, la capital de Noruega, Portugal se adelantó el domingo por la noche en el minuto 17 con un disparo lejano de Joao Felix.

Después de que Noruega se hubiera volcado sin éxito en la primera mitad y hubiera generado una clara superioridad en ocasiones, Erling Haaland apareció muy atento poco después del descanso. El portero de Portugal, Diogo Costa, solo pudo despejar hacia delante una falta lanzada por Martin Ödegaard, y el delantero del Manchester City aprovechó el rechace.

Pero como poco después también cometió un grave error el portero de Noruega, Örjan Nyland, los portugueses encontraron una rápida respuesta. En la salida de balón, Nyland le entregó el balón directamente a Ramos, que superó con clase al guardameta con una vaselina desde unos 20 metros.