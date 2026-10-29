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Al Riyadh v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

"No puedo hablar": el entrenador del Al-Riyadh se derrumba tras la manita del Al-Qadisiyah

Al Quadisiya
Al Riyadh vs Al Quadisiya
Al Riyadh
1ª División
M. Dulac
Arabia Saudita
Brasil

anunciando su rendición

En una escena dolorosa que refleja la magnitud de la catástrofe, el brasileño Mauricio Dolac, entrenador del Al Riyadh, apareció totalmente abatido y frustrado tras la humillante derrota por seis goles a cero ante el Al Qadisiyah, la noche del jueves, en la jornada 12 de la Roshn Saudi League.

La rueda de prensa que ofreció el técnico tras el partido no fue una simple charla sobre un encuentro, sino una franca confesión de impotencia, ya que se limitó a respuestas breves e impactantes que desconcertaron a los presentes.

Respuestas de una sola palabra

Dolac se mostró incapaz de justificar lo sucedido y dijo, en una impactante apertura: «No puedo hablar, y aunque quisiera hacerlo, no podría», en clara alusión a la magnitud del golpe que había recibido.

Y cuando se le preguntó directamente por la debilidad del sistema defensivo que encajó 6 goles, su respuesta fue la más desalentadora para la afición del Al Riyadh: «No sé si vamos a mejorar defensivamente», una frase que resume el estado de pérdida de confianza dentro del equipo.

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En cuanto a la pregunta sobre el derrumbe total de su equipo en la segunda parte, en la que encajó 4 de los 6 goles, su respuesta fue escueta: «¿Qué cambió en la segunda parte? Nada». Mientras tanto, se limitó a decir «No estoy enfadado» en respuesta a una consulta sobre el estado en que se le veía durante la rueda de prensa, en un tono más cercano a la resignación que al enfado.

El Al Riyadh se hunde en el puesto 11

Con esta derrota, el Al Riyadh encajó su quinta derrota esta temporada, dejando su cuenta congelada en apenas 12 puntos, fruto de 3 victorias y 3 empates, y se sitúa actualmente en el undécimo puesto de la tabla, encontrándose muy cerca de la zona de peligro, después de que sus aspiraciones fueran mucho mayores al inicio de la temporada.

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