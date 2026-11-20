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Jack Grealish apunta a regresar a la convocatoria del Everton para el partido de la Premier League del lunes por la noche contra el Brentford. El jugador cedido por el Manchester City lleva un mes apartado del primer equipo tras una grave infracción disciplinaria.

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Grealish pone fin a su periodo apartado del equipo

Grealish ha regresado oficialmente a la dinámica del primer equipo en Hill Dickinson tras pasar un mes apartado. El mediapunta dio un paso importante hacia su plena reincorporación al disputar la semana pasada un amistoso a puerta cerrada contra el Derby County, durante el reciente parón de las competiciones nacionales.

Moyes confirmó que el internacional inglés vuelve a entrar en sus planes para la próxima visita del Brentford . «Ha vuelto a entrenarse y a estar con el equipo», declaró el escocés a los periodistas en la rueda de prensa previa al partido.

El técnico mantiene el foco en el colectivo

Tras su suspensión, Grealish recurrió a las redes sociales para pedir disculpas públicamente a la afición y al club. Aunque el gesto tuvo una buena acogida entre los aficionados del Everton en Instagram, Moyes mantuvo su habitual sobriedad al ser preguntado por el mensaje del jugador. «No uso las redes sociales, pero me he enterado», señaló el exentrenador del West Ham al ser preguntado por las disculpas.

Pese a la repercusión de la ausencia de Grealish, Moyes quiso subrayar que ningún jugador está por encima del equipo. Al extremo le ha costado tener impacto esta temporada: ha disputado seis partidos en todas las competiciones sin marcar ni dar una asistencia. Al ser preguntado si ambos habían hablado en privado para aclarar las cosas, respondió: «Nos hemos limitado a seguir trabajando. También tengo muchos otros jugadores a los que debo dedicar mucha atención; no puedo centrarme solo en un jugador».

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La preparación para el Brentford

La prioridad del entrenador sigue siendo el rendimiento colectivo mientras el Everton busca escalar posiciones en la clasificación de la Premier League. «He intentado asegurarme de que todos se preparen bien y estén listos para nuestro próximo partido contra el Brentford», añadió Moyes.

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El Everton está firmando hasta ahora una notable campaña en la Premier League: ocupa el sexto puesto con 16 puntos, empatado con el Chelsea, quinto, y a solo dos puntos del Liverpool, cuarto.

Un hito para el entrenador del Everton

La rueda de prensa también dejó un momento de celebración para Moyes, homenajeado por su larga trayectoria en el club. El capitán del equipo, James Tarkowski, y el excentrocampista del Everton Leon Osman entregaron al entrenador un recuerdo enmarcado para conmemorar su partido número 593 al frente del equipo, un nuevo récord para el conjunto de Merseyside.

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Al reflexionar sobre el logro, Moyes expresó su gratitud sin perder de vista las tareas que tiene por delante. «Es algo que me hace mucha ilusión, pero, si soy sincero, no es algo en lo que piense mucho», admitió. «Entiendo que, de repente, me he convertido en el entrenador que más partidos ha dirigido al Everton, más que cualquier otro antes que yo, y es un verdadero honor y un privilegio estar en esa posición».