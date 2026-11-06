«¡No puedes desaparecer!»: Mohamed Salah se pronuncia después de que el Friburgo pusiera fin a la racha del Trabzonspor

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El capitán del Trabzonspor, Mohamed Salah, ha instado a sus compañeros a mantenerse unidos después de que su racha de siete victorias consecutivas llegara a su fin ante el Friburgo. El equipo turco cayó por 1-0 en la Conference League de la UEFA, y Salah asumió personalmente la responsabilidad por las ocasiones desaprovechadas.

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El Friburgo pone fin con eficacia a la racha del Trabzonspor

El capitán del Trabzonspor, Mohamed Salah, ha pedido unidad después de que la impresionante racha de siete victorias consecutivas de su equipo terminara con una derrota por 0-1 en casa ante el Friburgo. Lukas Kubler marcó el gol decisivo en el minuto 14 del encuentro del jueves de la Conference League de la UEFA, al aprovechar un rechace después de que Andre Onana desviara un cabezazo de Junior Adamu.

El resultado deja al Trabzonspor y a su visitante alemán empatados a seis puntos tras tres partidos en la competición.

Salah lideró la reacción del Trabzonspor: obligó a Mio Backhaus a intervenir en varias ocasiones y vio cómo le detenían un remate en el tiempo de descuento, mientras los locales no lograban empatar.

El capitán Salah da la cara tras desaprovechar sus ocasiones

Tras el pitido final, Salah no eludió hablar de su actuación y compareció ante los medios junto a su compañero Fabinho. «[Fabinho y yo] sabemos que esta noche no estuvimos a nuestro mejor nivel», admitió Salah con franqueza.

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«Tuve ocasiones que debería haber aprovechado, y Fabinho sabe que también podría haberlo hecho mejor».

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«Pero así es el fútbol. No puedes desaparecer cuando las cosas salen mal. Hay que permanecer unidos, especialmente en noches como esta», reclamó el capitán.

Los entrenadores analizan un ajustado duelo europeo

El entrenador del Trabzonspor, Thomas Reis, coincidió con su capitán al hablar de los momentos decisivos del partido y destacó la mejoría en la segunda parte. «Encajamos un gol por un error sencillo. Mi equipo respondió muy bien en la segunda parte. Por desgracia, acabamos perdiendo», señaló Reis.

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El entrenador del Friburgo, Julian Schuster, elogió tanto la calidad del equipo local como el ambiente vibrante del estadio.

«El Trabzonspor es un equipo de gran calidad. Jugó con mucha atención y energía», afirmó Schuster. «Estuvimos muy activos en defensa y jugamos con mucha agresividad... Conseguir estos tres puntos era crucial para nosotros».

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El Trabzonspor se centra en recuperarse de inmediato

A pesar de tener más el balón en la segunda parte, al Trabzonspor le costaron caro su dubitativa primera media hora y las ocasiones falladas por Paul Onuachu y Ernest Muci.

El equipo de Reis tratará ahora de dejar atrás rápidamente este revés mientras afronta sus compromisos europeos y nacionales.

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«Ahora solo tenemos que seguir adelante. Nos quedan más partidos», concluyó Reis, mientras el Trabzonspor busca volver a la senda de la victoria en su próximo encuentro.