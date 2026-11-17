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El delantero del Friburgo Derry Scherhant ha descrito como una sensación increíble marcar su primer gol internacional. Scherhant abrió el marcador en la goleada de Alemania por 5-0 ante Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA.

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Scherhant abre el marcador en Berlín

El delantero del Friburgo Derry Scherhant escribió su nombre en los libros de historia durante la sensacional victoria de Alemania por 5-0 ante Países Bajos en el Olympiastadion. Scherhant abrió el marcador justo antes del descanso con un brillante disparo con efecto a la escuadra y encaminó al equipo de Jurgen Klopp hacia una victoria histórica.

El triunfo aseguró a Alemania el primer puesto del Grupo A2 y puso el broche a una noche extraordinaria de la Liga de Naciones de la UEFA en Berlín.

Un sueño hecho realidad

En declaraciones a ARD tras el partido, un sonriente Scherhant reconoció que apenas encontraba palabras para describir lo surrealista que era marcar su primer gol con la selección absoluta en un encuentro de tanta repercusión.



«¿Qué puedo decir? No creo que pudiera haber salido mejor. No podría haberlo soñado mejor, es realmente increíble. Me he divertido muchísimo y estoy exultante», declaró Scherhant a ARD.

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La valentía táctica da sus frutos

El gol que abrió el marcador llegó después de que Joshua Kimmich y el centro del campo alemán siguieran con éxito las instrucciones de presionar arriba y recuperaran el balón en zonas peligrosas. El joven del Friburgo mostró una serenidad increíble para aprovechar la ocasión y dar a Alemania una ventaja psicológica crucial antes del descanso.

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«Estaba muy orgulloso y feliz de marcar el primer gol», añadió Scherhant.

Hacia un futuro prometedor

Tras marcar su primer gol internacional y conseguir una contundente victoria por 5-0, Scherhant parece destinado a convertirse en una pieza clave de la plantilla que está construyendo Jurgen Klopp.

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Mientras Alemania entra en una nueva era y se prepara para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA en marzo, actuaciones como esta ponen de relieve la prometedora profundidad de la selección. La noche tendrá su continuación en los próximos planes para celebrar su cumpleaños: «Por supuesto que hay planes. Habíamos visualizado de antemano que las cosas saldrían bien. Hemos organizado algo: una buena cena con todos mis amigos y mi familia. Tengo muchas ganas. Creo que no podría haber salido mejor que marcar aquí, en mi ciudad, el 1-0. Estoy muy feliz y orgulloso. Jugar al fútbol con los compañeros es divertidísimo».