"No podrás caminar por la calle": Tebas responde a Pérez sin piedad y destapa los expedientes más delicados del Real Madrid

Javier Tebas, presidente de LaLiga, intensificó su ataque contra el Real Madrid después de que el club le exigiera la dimisión inmediata de su cargo, revelando amenazas que, según dijo, le fueron dirigidas durante sus prolongadas disputas con la directiva del club blanco, y reiterando sus críticas a la postura de esta sobre el caso Negreira y el arbitraje español, en un nuevo enfrentamiento que se amplió hasta abarcar el futuro de la competición nacional y el proyecto de la Superliga europea.

La respuesta de Tebas llegó en una extensa carta que publicó a través de su cuenta en la plataforma "X", después del comunicado emitido por el Real Madrid el viernes, en el que reclamaba su salida de la presidencia de LaLiga y del cargo de vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

El presidente de la patronal había provocado la ira del club tras comparar un comunicado emitido por este con los comunicados de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, lo que reavivó el enfrentamiento público entre ambas partes.

Tebas inició su respuesta subrayando que las peticiones del Real Madrid para que se marche no son nuevas, al afirmar que ha perdido la cuenta de las veces que la directiva del club ha intentado apartarlo a lo largo de 13 años, ya sea mediante denuncias ante el Consejo Superior de Deportes, de forma directa o a través de terceros, o mediante acusaciones penales.

Consideró que la última escalada no es más que un nuevo capítulo en una larga serie de desacuerdos, y se preguntó cuáles son las respuestas que la directiva del club todavía está obligada a dar.

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El presidente de LaLiga no se limitó a responder a la exigencia de dimisión, sino que pasó a acusar al Real Madrid de confundir la neutralidad con la independencia, asegurando que su independencia en el cargo no significa guardar silencio ante lo que describió como los ataques continuos, excesivos y denigrantes que lanzan el canal del club y quienes calificó como sus altavoces mediáticos contra sus rivales.

Tebas insistió en que su responsabilidad le obliga a defender a LaLiga y a sus integrantes, incluso cuando la otra parte sea el Real Madrid, y rechazó lo que consideró un intento de imponer la voluntad de la directiva del club a las instituciones del fútbol en función de sus intereses, de sus circunstancias deportivas o de la naturaleza de su relación con el Barcelona.

El caso Negreira

En uno de los pasajes más duros de su carta, Tebas defendió la postura de LaLiga en el caso Negreira, asegurando que la institución actuó desde el inicio del caso y que repetir el discurso sobre la neutralidad no altera la realidad de las medidas que adoptó.

En contrapartida, dirigió preguntas directas a la directiva del Real Madrid sobre su posición respecto al Barcelona durante las fases anteriores del caso, citando lo publicado por el portal "Relevo" acerca de la renuncia de Florentino Pérez a la junta provisional de la Federación Española de Fútbol, coincidiendo con la renuncia de Joan Laporta, presidente del Barcelona, el 30 de octubre de 2023.

Tebas también recordó la asamblea de delegados celebrada el 24 de noviembre de 2024, señalando que Pérez pidió durante esta la cooperación entre el Barcelona y el Real Madrid, y se preguntó por los motivos del cambio de postura del club blanco y de la escalada actual de sus ataques contra LaLiga.

El presidente de la patronal planteó una pregunta que consideró clave para explicar el momento elegido para el enfrentamiento: "¿Qué ha cambiado? ¿Por qué coincide esta escalada con la salida del Barcelona de la Superliga europea? ¿Ha cambiado la gravedad de los hechos o los intereses?".

Y añadió, preguntándose por la ausencia de lo que describió como la indignación mediática del canal del Real Madrid en las etapas anteriores, en alusión a que la escalada actual, desde su punto de vista, no puede separarse de las disputas relacionadas con el futuro del fútbol europeo y el proyecto de la Superliga.

¿Dónde están las pruebas?

Tebas amplió su ataque al terreno arbitral, preguntándose en qué pruebas se basa la directiva del Real Madrid para creer que los árbitros siguen estando influidos por el caso Negreira, pese a que han pasado 8 años desde el cese de los pagos vinculados al caso, según lo que expuso en su carta.

Exigió al club que presente las pruebas concretas que tenga contra los árbitros, preguntándose por las denuncias individuales que haya presentado ante los organismos nacionales, la UEFA o la FIFA, en lugar de limitarse a acusaciones genéricas.

Tebas afirmó que reclamar que se juzgue al Barcelona en el caso Negreira no implica acusar automáticamente a cada árbitro de forma individual, y advirtió del peligro de señalar a personas sin pruebas suficientes, al considerar que los vídeos que difunden los medios de comunicación no pueden sustituir a las pruebas necesarias para demostrar las acusaciones.

Al mismo tiempo, el presidente de LaLiga reconoció que la reforma del sistema arbitral ha registrado avances, pero opinó que el camino sigue siendo largo, y expresó su deseo de que se produzca una evolución más rápida y profunda.

Sin embargo, rechazó que las instituciones del fútbol actúen según lo que quiere únicamente la directiva del Real Madrid, y aseguró que la reforma no significa atender las exigencias de un club concreto ni ignorar al resto de clubes y sus posturas.

Destruir la competición

Tebas pasó a lanzar una acusación más severa contra la directiva del club blanco, al considerar que busca socavar la competición nacional después de no haber podido, según sus palabras, alcanzar sus objetivos relacionados con la Superliga europea.

Asimismo, Tebas pidió a la directiva del Real Madrid que aclare la veracidad de lo atribuido a fuentes dentro del club sobre su comparación con Negreira, y sobre las afirmaciones de que LaLiga perjudica deliberadamente los intereses del equipo a través del calendario de partidos.

Se preguntó si el periodista que difundió esa información refleja realmente las posiciones de los dirigentes del club, y les reclamó que desmientan lo que consideren falso y aclaren lo que consideren cierto, en lugar de dejar que las acusaciones cruzadas aumenten sin respuestas claras.

El asunto no se quedó ahí, ya que Tebas pidió la publicación de datos detallados sobre las solicitudes del Real Madrid, los cambios de horario de los partidos y el número de peticiones que la patronal aceptó, así como las solicitudes que, según dijo, buscaban tener en cuenta otros eventos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu.

E insistió en la necesidad de incluir en esos datos las solicitudes que fueron aprobadas, incluso si tienen un efecto en la imagen pública del club o en la forma en que se tramitan sus peticiones, en alusión a su deseo de trasladar la disputa del intercambio de acusaciones a la exposición de hechos y cifras ante el público.

No podrás caminar por la calle

El pasaje más polémico de la carta de Tebas fue el recuerdo de una amenaza que, según dijo, recibió durante sus desacuerdos con la directiva del Real Madrid, al señalar que recuerda una frase que incluía la insinuación de incitar a la afición del club contra él.

El presidente de la patronal escribió: "He perdido la cuenta de las veces que han pedido mi dimisión o han intentado apartarme. Ya conozco el procedimiento, y recuerdo también aquella frase que dice: "Pondré a todos los aficionados del Real Madrid en tu contra y no podrás caminar por la calle"".

Tebas no precisó en la carta la identidad de la persona que le dirigió la frase, ni ofreció en el texto publicado detalles adicionales sobre el momento de la amenaza o las circunstancias en las que se dijo que se produjo.

Consideró que lo que está ocurriendo va más allá de los límites de la discrepancia administrativa y deportiva, describiéndolo como un intento de intimidación, y subrayó que emitir un comunicado oficial para reclamar su salida no cambia, desde su punto de vista, la naturaleza de ese comportamiento.

Al cierre de su carta, Tebas llamó a dejar de señalar a las personas y a separar la crítica a los dirigentes del ataque al club y a su afición, y aseguró que las disputas institucionales no deben convertirse en campañas dirigidas contra individuos.