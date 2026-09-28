En su columna para t-online, Effenberg escribió que la amarga derrota por 0-1 del domingo por la noche contra el campeón de Europa de 2004 no podría haber llegado en un momento más inoportuno.

"No puedo evitar decirlo tan claro: un peor resultado no le podría haber pasado al nuevo seleccionador Jürgen Klopp tan pronto en su etapa en el cargo. Pero no solo eso: un peor resultado tampoco le podría haber pasado al fútbol alemán ni a la euforia que se desató con la llegada de Klopp", afirmó el exprofesional de la Bundesliga.

La razón: el nombramiento de Klopp como nuevo seleccionador de la DFB habría desatado una gran euforia y expectación en todo el país de cara a los primeros partidos de la Nations League. "Ha ocurrido exactamente aquello de lo que advertí en mi última columna tras la convocatoria: un frenazo muy duro para el entusiasmo en torno a la selección alemana, que acababa de resurgir", escribió Effenberg.

Según él, ya se ha llegado definitivamente a la realidad, y esta es: "Alemania ya no es una nación puntera, sino solo una comparsa en el fútbol mundial. Ahora ya nadie puede seguir negándolo ni maquillándolo."

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El planteamiento táctico de Jürgen Klopp causa asombro en Stefan Effenberg

Lo que más sorprendió a Effenberg fue, sobre todo, la manera en que la selección alemana afrontó el duelo con los griegos. "Que Grecia se iba a replegar no era ninguna sorpresa, la conocemos así desde hace más de 20 años. Así fue como se proclamó campeona de Europa en 2004 con Otto Rehhagel. Tanto la selección alemana como Klopp y su cuerpo técnico deben reprocharse que ahora no tuvieran ninguna receta contra esa forma de jugar tan conocida, que no encontraran ninguna solución", escribió el exjugador de 58 años.

Y no solo el partido contra Grecia fue, en conjunto, demasiado flojo: también ante Países Bajos la selección de la DFB no rindió bien y solo habría sacado un empate 1-1 con mucha fortuna en el juego. "Ya el primer partido contra Países Bajos se podría haber perdido. La actuación de la selección alemana fue buena, sí, pero no sobresaliente", señaló Effenberg.

Con el resultado se puede "estar contentos al final, porque el 1-1 nos favorece más a nosotros que a Países Bajos. Marc-André ter Stegen, pese a algunas inseguridades, salvó al equipo brillantemente en varias ocasiones; de lo contrario, ese partido ya podría haber acabado mal para la selección alemana. En cambio, lo inevitable ocurrió tres días después".

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¿A qué rival recibe a continuación la selección de la DFB?

Al mismo tiempo, Effenberg concedió a Klopp más tiempo para encontrar su once tipo y pulir detalles tácticos. "Por supuesto, tanto a Klopp como a los jugadores hay que darles algo de tiempo para encontrarse mutuamente. Este 'proceso' será lo suficientemente difícil".

Al menos, las actuaciones más recientes todavía no habrían dejado ver los progresos deseados. "Eso debe preocupar, con toda la perspectiva que haya", dijo Effenberg, que para cerrar también dirigió una advertencia a Klopp: "La opinión pública le perdona más que a otros entrenadores. Pero también se depositan en él expectativas mayores que en otros entrenadores. Por eso debe tener cuidado ahora: si en los próximos partidos no sigue sin llegar una mejoría, el tono hacia él también se endurecerá rápidamente. Debe estar preparado para ello".

En el Grupo 2 de la Liga A de la Nations League A, Alemania ocupa actualmente la tercera plaza con un punto en dos partidos, por detrás de Grecia (seis puntos) y Países Bajos (cuatro puntos). El próximo rival de la selección de la DFB será Serbia el jueves.