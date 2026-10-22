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Kyle Walker ha confesado que podría verse obligado a someterse a una dolorosa intervención con láser para eliminar un tatuaje conmemorativo si finalmente se le retiran los títulos al Manchester City. El veterano defensa, que ganó numerosos trofeos durante su etapa en el Etihad Stadium, lleva grabado en la piel un recuerdo permanente de los logros históricos del club.

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El City, declarado culpable de infracciones financieras

Una comisión independiente declaró recientemente al Manchester City culpable de 114 infracciones de la normativa financiera de la Premier League. Los cargos se centran principalmente en acusaciones de que el club infló artificialmente sus ingresos comerciales mediante acuerdos de patrocinio ilegítimos.

El City niega rotundamente las acusaciones y ha recurrido oficialmente el fallo. Sin embargo, se enfrenta a una serie de duras sanciones deportivas si se mantiene la decisión que lo declara culpable.

Los castigos podrían ir desde una multa cuantiosa y la prohibición de fichar hasta importantes deducciones de puntos que podrían hacer descender al club a la Championship. Las autoridades también podrían retirarle con carácter retroactivo los títulos conquistados durante el periodo en cuestión, lo que pondría en duda los seis títulos de liga que Walker ganó entre 2017 y 2025.

El asunto que nadie puede ignorar

Durante una reciente intervención en talkSPORT, el actual defensa del Burnley habló del tatuaje que lleva en la pierna para celebrar la inédita racha de dominio liguero del City entre 2021 y 2024. «Llevo tatuado “cuatro seguidos”», confirmó.

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Cuando le preguntaron si se lo quitaría con láser en caso de que al club del Etihad le retiraran esos títulos, Walker respondió: «Bueno, ¡probablemente tendré que hacerlo! Intentaré conservarlo, pero espero que no nos quiten nada».

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El exinternacional inglés también habló del impacto más amplio del fallo de culpabilidad en sus antiguos compañeros. «Es el gran asunto que está ahí y del que probablemente nos preguntarán a todos cuando demos entrevistas o lo que sea», añadió. «No tiene buena pinta».

La defensa de un legado histórico

Pese a la incertidumbre que pesa sobre su antiguo club, Walker sigue defendiendo con firmeza a sus excompañeros. Subrayó que el vestuario se mantuvo centrado únicamente en el fútbol mientras los directivos libraban batallas legales en los despachos.

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«No ocultemos que han sido declarados culpables, pero han presentado un recurso», continuó Walker. «Como jugador, solo puedo decir que nosotros salíamos al campo y dábamos lo mejor de nosotros como equipo. Defenderé a los jugadores el resto de mi vida, porque creo que lo que hicimos y conseguimos durante ese tiempo fue increíble y probablemente no vuelva a repetirse. Pero, visto desde fuera, no tiene buena pinta y tenemos que afrontar eso».

Un largo proceso de apelación

Getty Images

El City continuará su actual campaña en la Premier League bajo la sombra de la incertidumbre. Aunque se considera improbable que se imponga alguna sanción deportiva antes de que concluya el exhaustivo proceso de apelación, siguen sin confirmarse los plazos exactos y la aplicación de los posibles castigos.

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Mientras tanto, Walker se centrará en sus obligaciones con el Burnley, con la esperanza de que ese recuerdo permanente de la época dorada del City no acabe convirtiéndose en un doloroso símbolo de una historia borrada.