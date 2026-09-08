El Real Madrid volvió a practicar su afición por aprovechar los errores de los porteros en la Liga de Campeones de Europa, y el Inter de Milán fue la última víctima.

En el minuto 23 del partido entre ambos equipos disputado en el estadio "Santiago Bernabéu" la noche de este martes, en la primera jornada de la fase de liga de la competición continental, el español Josep Martínez, guardameta del Inter de Milán, cayó en la trampa.

El portero español intentó regatear a Fede Valverde delante de la portería, pero el uruguayo le castigó y mandó el balón al fondo de la red, anotando así el segundo gol del conjunto merengue.

Valverde amplió la ventaja del Real Madrid en el partido (2-0), después de que Kylian Mbappé marcara el primer gol en el minuto 14.

Según las estadísticas de la red "Opta", el Real Madrid es el equipo que más se ha beneficiado de los errores de los porteros en la Liga de Campeones de Europa desde la temporada 2007-2008.

Durante ese periodo, el Real Madrid ha marcado 30 goles a raíz de errores directos de los guardametas, al menos 5 goles más que cualquier otro equipo.

El Arsenal ocupa el segundo lugar de la lista con 25 goles.

Por otro lado, el registro goleador de Valverde ha mejorado, ya que marcó su cuarto gol en los últimos 5 partidos que ha disputado en la Liga de Campeones de Europa, frente a solo 3 goles en sus primeros 75 encuentros en la competición continental con la camiseta del conjunto merengue.