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El Arsenal espera con preocupación noticias sobre el estado físico de David Raya después de que el portero tuviera que retirarse durante el emocionante empate 2-2 del sábado ante el Newcastle. Su salida dio lugar a un insólito momento en directo: un conocido comentarista de Sky Sports tuvo que rectificar tras acusar al guardameta de fingir una lesión para perder tiempo.

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Un choque en la segunda parte obliga a Raya a retirarse en St James' Park

Los problemas llegaron para el Arsenal en el minuto 70 en St James' Park, poco después de que Malick Thiaw culminara la remontada del Newcastle para adelantar a los locales. Raya cayó tras un contacto con William Osula cuando iba a por un balón de córner.

Como el choque parecía leve, el comentarista de Sky Sports Bill Leslie sugirió inicialmente que el jugador de 31 años intentaba provocar una pausa táctica. Sin embargo, los servicios médicos atendieron rápidamente al internacional español sobre el césped y sus evidentes muestras de dolor obligaron a Kepa Arrizabalaga a entrar en su lugar.

Más tarde, Noni Madueke marcó un gran gol del empate para rescatar un punto para los visitantes , aunque la lesión empañó el resultado.

Los comentaristas rectifican rápidamente en directo

Al darse cuenta de la gravedad del problema mientras Raya abandonaba el campo con dificultad, Leslie retiró enseguida su insinuación durante la retransmisión en directo.

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«David Raya sí parece sentir molestias», dijo Leslie. «Le pido disculpas si he sido injusto con él, porque no parecía que el contacto con Osula fuera realmente significativo».

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El también comentarista Chris Sutton coincidió con esa valoración al observar la reacción del portero al golpe. «Raya se sujeta el brazo. Parece que tiene algún tipo de esguince», añadió Sutton. «Le duele mucho. El choque parecía realmente inofensivo, ¿verdad?».

La preocupación por la lesión empaña un punto trabajado a domicilio

La incapacidad del Arsenal para conservar una ventaja cómoda puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas en liga, pero la posible baja de su portero titular supone un problema mucho mayor. Raya se ha consolidado como una pieza clave de la defensa del club del norte de Londres, por lo que su repentina retirada preocupa mucho al cuerpo técnico.

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Al hablar con los periodistas tras el pitido final, el entrenador Mikel Arteta no ocultó su inquietud por la situación . «Por desgracia, tuvo que salir, y eso no es una buena noticia. Mañana le harán una resonancia magnética, pero ahora mismo no lo sé», admitió Arteta.

Los resultados de la resonancia determinarán los planes defensivos del Arsenal

Todas las miradas se dirigen ahora a la evaluación médica del domingo, que revelará la naturaleza y la gravedad exactas del problema de Raya en el brazo. Hasta que lleguen los resultados de la resonancia magnética, el Arsenal no sabrá cuánto tiempo estará sin su portero titular.

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Si el exjugador del Brentford tiene que permanecer de baja durante un periodo prolongado, Arrizabalaga está preparado para sustituirlo bajo palos tras haber disputado los últimos minutos ante el Newcastle.