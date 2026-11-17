Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Khalid Boulahrouz, Theo Janssen y Wim Kieft fueron muy críticos el lunes por la noche con la actuación de Denzel Dumfries ante Alemania. El defensa del Real Madrid no quedó bien parado en varios de los goles encajados por Países Bajos.

Dumfries tenía la tarea de mantener a raya a Derry Scherhant, delantero del SC Freiburg, pero no lo consiguió en absoluto. El atacante del SC Freiburg estrelló un buen remate en el poste a los 32 minutos, aunque nueve minutos después sí logró marcar.

Scherhant recortó con facilidad ante Denzel Dumfries y luego colocó el balón de forma espectacular en la escuadra, sin dar opción a Verbruggen. Así, Alemania se fue al descanso con una ventaja de 1-0.

En el minuto 60, todo salió mal para Dumfries. Perdió el balón en una zona peligrosa y Wirtz castigó sin piedad el error con un potente disparo lejano que entró tras golpear la cara interna del poste.

Anuncios Anuncios

Después, Países Bajos bajó los brazos y los alemanes siguieron marcando. Con goles de Nico Schlotterbeck, de nuevo Wirtz y Brajan Gruda, el resultado acabó siendo de 5-0.

Related Topics

Tras el partido se habló mucho de Dumfries. El defensa de Países Bajos no hizo un buen partido, como también señalaron los analistas de Ziggo Sport en Rondo.

«En el primer gol tiene que marcarlo mucho más de cerca. Deja que ese delantero entre en el área sin más. Así eres mucho más vulnerable. Dentro del área, cualquier contacto es penalti», critica Boulahrouz.

Anuncios

«Simplemente no es un defensa tan bueno», interviene entonces Theo Janssen. «Es bueno cuando está en carrera». Boulahrouz se muestra de acuerdo y a Kieft tampoco le impresionó Dumfries.

«Yo también tenía la impresión de que no estaba bien físicamente», comienza el exdelantero del PSV y el Ajax. «Se movía con mucha dificultad, como si llevara un saco de patatas a la espalda».