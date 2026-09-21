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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

«No os hagáis las víctimas»: Piedrerol fustiga al Real Madrid y coloca al comité de árbitros en el centro de la tormenta

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
España

En sentido contrario

Continuaron las repercusiones de la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid por 2-1, después de que el derbi de la capital se convirtiera en un escenario abierto a la polémica arbitral, en medio de las protestas del club merengue por varias de las decisiones que se vieron en el partido, encabezadas por la no expulsión de los jugadores del Atlético Kang-in Lee y Coti Romero durante la primera mitad.

En el programa "El Chiringuito", que presenta Josep Pedrerol, los casos arbitrales más destacados del derbi fueron sometidos a un análisis detallado, deteniéndose el presentador del programa en el impacto de las decisiones polémicas sobre el desarrollo del partido, planteando una pregunta directa sobre el escenario que se podría haber dado si los dos jugadores del Atlético hubieran sido expulsados.

Pedrerol dijo: "El Real Madrid debe jugar mejor, pero ¿y si el árbitro tenía razón? ¿Y si el árbitro hubiera expulsado a dos jugadores del Atlético? Desde luego, todo habría cambiado".

A pesar de ello, Pedrerol no eximió al Real Madrid de la responsabilidad de su rendimiento en el partido, subrayando que el equipo está obligado a ofrecer un mejor nivel, y que le faltó la intensidad requerida ante el Atlético, que posee, según su descripción, una mayor dosis de fuerza en los duelos y los roces.

Pedrerol también se detuvo en la dura entrada sobre Federico Valverde, señalando que el jugador del Real Madrid se levantó rápidamente y siguió jugando, antes de vincular el suceso con la naturaleza de los partidos del Atlético, diciendo: "Se levanta como si no hubiera pasado nada. El fútbol también es para los pillos, y el Atlético de Madrid es superior en eso".

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Al mismo tiempo, Pedrerol rechazó reducir la derrota del Real Madrid al arbitraje, pero consideró que ello no impide detenerse en las decisiones que generaron polémica, aclarando que decir la verdad sobre los errores arbitrales no significa hacer el papel de víctima.

El presentador del programa dirigió un mensaje directo al Comité Técnico de Árbitros (CTA), reclamando que emitiera una aclaración oficial sobre los casos que provocaron las protestas, y dijo: "El martes deben anunciarlo públicamente y decir: esto es lamentable y pedimos perdón".

Asimismo, reclamó a Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, que se pronunciara sobre las dos jugadas en las que el árbitro no mostró la tarjeta roja a los jugadores del Atlético, diciendo: "Espero que Fran Soto se disculpe por estos dos errores", señalando al mismo tiempo que el derbi presenció otros casos polémicos.

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