«¡No os confundáis!»: El padre de Lamine Yamal revela la verdad sobre el VERDADERO nombre de la estrella del Barcelona

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La sensación del Barcelona Lamine Yamal se ha convertido en un fenómeno mundial, pero parece que el mundo del fútbol ha estado entendiendo mal un detalle fundamental sobre el nombre del adolescente. Su padre, Mounir Nasraoui, ha intervenido para aclarar cómo debe llamarse a su hijo.

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Se revela el verdadero apellido de una superestrella mundial

Pese a ser una de las figuras más reconocibles de este deporte, el nombre del extremo de 19 años se ha interpretado mal de forma generalizada. Aficionados y medios se refieren habitualmente al delantero como «Yamal», dando por hecho que es su apellido.

Sin embargo, su padre, Mounir Nasraoui, ha aclarado que «Lamine Yamal» es en realidad un nombre de pila compuesto, como Luis Enrique o Jose María. El verdadero apellido del joven es Nasraoui Ebana, por lo que nunca debería llamársele únicamente por la segunda parte de su nombre de pila.

Una aclaración necesaria

Durante una emisión en directo, Nasraoui quiso corregir el malentendido generalizado sobre el nombre de su hijo.

«Os voy a decir una cosa, chicos», dijo Nasraoui. «Se llama Lamine Yamal, pero Yamal no es su apellido. Su apellido es Nasraoui Ebana. Quiero que todo el mundo lo entienda. Así que no os confundáis».

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«Lamine Yamal es su nombre. Por eso su padre le dice: “Lamine Yamal, en las buenas y en las malas, hijo mío”. Y recordad una cosa: nunca estaréis en lo más alto mientras Lamine Yamal esté en el campo».

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El propio jugador abordó el asunto cuando habló con Mundo Deportivo a los 16 años y dio una opción sencilla a quienes tienen dificultades con el nombre compuesto. «Me llamo Lamine Yamal, pero, si queréis acortarlo, llamadme Lamine», dijo.

Una trayectoria ascendente en el Camp Nou

La aclaración llega en un momento espectacular para el joven. Tras conquistar dos títulos de LaLiga con el Barcelona y levantar los trofeos de la Eurocopa y el Mundial con España, el delantero se ha consolidado entre la élite mundial. Recientemente quedó tercero en la votación del Balón de Oro, en una ceremonia en la que Harry Kane se llevó el máximo galardón en Londres.

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Ahora que luce el emblemático dorsal 10 del Barcelona, sigue deslumbrando con sus actuaciones sobre el césped. Esta temporada ya suma 12 goles y 11 asistencias, y su última gran actuación en la competición doméstica incluyó dos goles y una asistencia en una contundente goleada por 6-1 ante el Alavés. «Lamine Yamal» sigue escrito en la espalda de su camiseta, como parte esencial de su marca personal.

El Barcelona afronta pruebas decisivas

El conjunto catalán afronta una semana exigente en la que intentará mantener su espectacular ritmo goleador en varias competiciones. El Aston Villa le planteará una dura prueba en la Champions League el martes, que exigirá al Barcelona ofrecer su mejor versión en Europa.

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Tras ese encuentro entre semana, deberá cambiar rápidamente el foco y superar un complicado compromiso liguero el domingo. La plantilla viajará al Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, en un partido que sin duda pondrá a prueba sus opciones de conquistar LaLiga.