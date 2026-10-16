"¿No os cansáis de provocar burlas?": un presentador de El Chiringuito enciende la polémica con una declaración sobre la remontada del Real Madrid

El periodista español Josep Pedrerol, presentador del famoso programa "El Chiringuito", desató una gran polémica en las redes sociales después de defender con fuerza la remontada del Real Madrid ante la Roma, al considerar que la emocionante victoria conseguida por el conjunto blanco va más allá de una simple reacción en el marcador, antes de dirigir un mensaje a la afición del Barcelona, en unas declaraciones que varios seguidores recibieron con burlas y críticas.

Pedrerol abrió la emisión de ayer jueves de su programa hablando de la remontada del Real Madrid ante la Roma, aprovechando la ocasión para responder a las burlas de algunos aficionados del Barcelona hacia el conjunto blanco, así como hacia el brasileño Vinicius Junior y el entrenador José Mourinho.

El presentador de "El Chiringuito" afirmó: "Los aficionados del Barcelona están demasiado confiados. Se ríen del Real Madrid, de Vinicius, de Mourinho y de la remontada de ayer. Os voy a decir una cosa: aquella noche fue más que una remontada, fue como medio título".

Con estas palabras, Pedrerol quiso subrayar la importancia del triunfo y elogiar la capacidad del Real Madrid para superar las dificultades y reaccionar en un partido que se presentó complicado en distintos tramos, después de transformar un 1-3 en contra en una victoria por 4-3 en los últimos minutos del encuentro.

Las declaraciones de Pedrerol abren la puerta a las burlas

Sin embargo, las palabras del presentador no contaron con el respaldo unánime de los aficionados, ya que, según informó el diario catalán "Mundo Deportivo", varios seguidores consideraron exagerado describir la victoria como equivalente a "medio título", sobre todo porque la temporada aún está en sus inicios y porque el triunfo, pese a la emoción de la remontada, no puso fin a las dudas sobre el nivel futbolístico que mostró el equipo durante el partido.

La comparación que estableció Pedrerol entre la remontada y la conquista de medio título encontró rápidamente su camino hacia comentarios irónicos, centrados en la magnitud de la celebración de una victoria en el mes de octubre, en un momento en el que la competición es todavía larga y ningún título se ha decidido aún.

Uno de los seguidores escribió en respuesta a la publicación del programa "El Chiringuito": "¿No os cansáis de hacer el ridículo?".

Otro aficionado se burló de las celebraciones que siguieron al triunfo, preguntando: "¿A qué hora es mañana el desfile de celebración en Cibeles?", en alusión a la famosa plaza donde los seguidores del Real Madrid celebran los títulos del equipo.

Otro seguidor comentó con el mismo tono irónico: "Otro año en el que LaLiga y la Champions League se deciden en octubre. ¡A Cibeles!".

Críticas al nivel del Real Madrid pese a la remontada

Las reacciones no se limitaron a las burlas hacia las declaraciones de Pedrerol, sino que se extendieron a la crítica de la situación deportiva del Real Madrid, ya que algunos seguidores consideraron que la reacción en el marcador no basta para ignorar los problemas que aparecieron durante el partido.

En un comentario más duro, un usuario escribió: "Tercera temporada consecutiva sin ningún título y, aun así, todos contentos".

Estos comentarios reflejaron la división entre quienes celebraron la capacidad del Real Madrid para dar la vuelta al marcador y lograr una victoria emocionante, y quienes consideraron que la exageración al festejar un solo triunfo no se corresponde con la magnitud de los retos que esperan al equipo a lo largo de la temporada.