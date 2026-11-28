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Manchester United tampoco encuentra la salida a la crisis con su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino.

El club con más títulos de liga de Inglaterra perdió el sábado por 0-4 (0-2) ante el Brentford y sigue inmerso en la lucha por evitar el descenso.

Pochettino asumió recientemente el cargo que ocupaba Michael Carrick. Tras tres partidos oficiales bajo las órdenes del argentino, el United aún no conoce la victoria. En la Premier League, el Manchester solo ha sumado ocho puntos en doce encuentros.

El Manchester comenzó dominando en el estreno de Pochettino en casa, pero encajó dos goles de Callum Wilson (19 y 32) y perdió el ritmo. Ya no pudo remontar. Los tantos postreros de Kristoffer Ajer (82) y el internacional Kevin Schade (90+1) sellaron un nuevo y duro revés.

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"Me cuesta mantener una actitud positiva. Estoy muy decepcionado, también porque siento mucha lástima por los jugadores", declaró Poccettino a la BBC. "Los primeros 15 o 20 minutos fueron muy sólidos, teníamos el partido controlado". El gol encajado cambió por completo el encuentro, explicó el argentino.

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La delicada situación deportiva "afecta a la confianza, pero tenemos que estar unidos, permanecer juntos y seguir luchando", señaló el técnico de 54 años. "Trabajaremos para mejorar y, por supuesto, es solo cuestión de tiempo que mejoremos y consigamos el resultado que queremos".

Manchester United también cayó por 0-4 en el debut de Pochettino

Con un 0-4, el debut de Pochettino en el campo del Liverpool hace una semana también fue un desastre . Según el proveedor de datos Opta , la última vez que el United sufrió dos derrotas ligueras por al menos cuatro goles de diferencia fue en diciembre de 1963. El domingo, el Crystal Palace, colista de la Premier League, podría adelantar al United si gana al Hull City.

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Por su parte, el entrenador alemán Daniel Farke sí tuvo motivos para celebrar. Su equipo, el Leeds United, venció por 3-0 (2-0) al Coventry City y encadenó su tercera victoria. Dominic Calvert-Lewin (40) y Sean Longstaff (45 y 66) marcaron los goles.