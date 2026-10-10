Jérôme Rothen, exjugador del Paris Saint-Germain y actual analista, lanzó un ataque contra Luis Enrique, entrenador del conjunto parisino, y Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, por sus elogios al rendimiento de Ousmane Dembélé durante el último parón internacional con Les Bleus, al considerar que la exagerada defensa de los jugadores no los beneficia, y que hay que reconocer el descenso de su nivel cuando no ofrecen lo que se espera de ellos.

Dembélé había vivido un periodo difícil durante su participación con la selección de Francia en los últimos partidos, ya que no mostró el nivel esperado, tanto cuando jugó en su posición habitual como en la banda derecha ante Bélgica, en un momento en el que tampoco ofreció sus mejores prestaciones con el Paris Saint-Germain durante el inicio de la temporada.

Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025, marcó dos goles y dio 4 asistencias en siete partidos disputados con el Paris Saint-Germain en las distintas competiciones.

Pese a las críticas que recibió, Zidane defendió a su jugador tras el empate ante Italia por 1-1, al confirmar su satisfacción con lo que ofreció en los dos partidos que comenzó como titular.

Próximos partidos PSG Ligue 1 14:45 LEM

Zidane declaró: «Lo vi bien en los dos partidos que empezó. Estoy contento con lo que ofrece en el campo. Ousmane juega a su manera habitual, se mueve mucho y abandona su posición en muchas ocasiones, y eso es lo que nos importa. A menudo se mira a los goles, pero yo veo las cosas de forma diferente. No tengo mucho que reprocharle».

Rothen: «No nos traten como si fuéramos tontos»

El respaldo a Dembélé continuó por parte de Luis Enrique, que calificó la actuación del jugador durante el parón internacional de «deslumbrante», en unas declaraciones que provocaron la ira de Rothen.

El entrenador del Paris Saint-Germain dijo en la rueda de prensa de ayer viernes: «Para mí, estuvo deslumbrante como de costumbre. Es un jugador diferente, y puedes pagar el precio de una entrada tranquilo de verlo en el campo. Siempre está dispuesto a mostrar sus cualidades, a disparar y a conectar con sus compañeros. Estuvo muy bien».

Pero Rothen no aceptó este elogio, y consideró que las declaraciones positivas de los entrenadores no reflejan la realidad de lo que ofreció el jugador, exigiendo una mayor franqueza a la hora de evaluar el rendimiento.

Declaró a través de la emisora «RMC»: «Hablamos de Zidane, que hace declaraciones en las que dice que las cosas estuvieron bien, que incluso la actuación de los laterales fue buena. No, no todo estuvo tan bien. Hubo cosas que salieron bien y otras que no fueron así. No nos traten como si fuéramos tontos, lo único que se pide es franqueza».

Y añadió: «¿Creen que un jugador como Ousmane Dembélé necesita escuchar que su entrenador en la selección está contento con él, y que Luis Enrique lo ve deslumbrante? Desde el calentamiento, el jugador siente si está presente mentalmente e implicado en el partido, y si es capaz de ofrecer un buen rendimiento».

Rothen prosiguió: «Es seguro que Dembélé está sufriendo muchas cosas en estos momentos. Hay que reconocer que su inicio de temporada con el Paris Saint-Germain no fue bueno, y no estuvo a la altura de su talento. Y los cuatro partidos que disputó con la selección de Francia no estuvieron en absoluto al nivel que puede ofrecer. Es el ganador del Balón de Oro, al fin y al cabo».

El exjugador recalcó que no emite un juicio definitivo sobre Dembélé, al confirmar su fe en sus capacidades pese al difícil periodo que atraviesa.

Dijo: «No emito un juicio definitivo porque creo en él, pero el periodo actual es difícil para él. Díganos la verdad. Si Luis Enrique o Zinedine Zidane dicen que el jugador ofreció algunas cosas positivas, y que hay otras cosas que no salieron como debían, pero que trabajaremos para corregirlas en la próxima concentración, ¿sería eso algo malo? Dejen de enviar estos mensajes que buscan proteger a los jugadores. ¿Qué intentan proteger?».

Emmanuel Petit defiende la postura de Enrique

En cambio, Emmanuel Petit, exjugador de la selección de Francia, comprendió la postura de Luis Enrique, al considerar que el respaldo público del entrenador a su jugador forma parte de sus responsabilidades, y que criticar al jugador ante los medios de comunicación podría aumentar la presión sobre él.

Petit declaró: «Comprendo perfectamente la forma de comunicar de Luis Enrique. Esta es una de las responsabilidades de los entrenadores al más alto nivel. El entrenador no debe en ningún momento atacar a su jugador públicamente, porque eso daría a la prensa más munición, salvo que el jugador repita el rendimiento pobre y se comporte mal dentro del vestuario».

Por su parte, el exguardameta francés Benoît Costil opinó que Luis Enrique no puede dirigir críticas duras a Dembélé por su rendimiento con la selección, al explicar que el entrenador es consciente de la naturaleza de la etapa actual, en medio de la polémica relacionada con el Balón de Oro, y que gestionar la personalidad del jugador y su estado psicológico forma parte de su cometido.