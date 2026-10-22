Los jugadores del Barcelona vivieron una noche difícil tras la derrota ante el Paris Saint-Germain, por cuatro goles a dos, en la Liga de Campeones de Europa.
La dura derrota llegó a pocos días del Clásico ante el Real Madrid, previsto para el próximo domingo.
Varias de las estrellas del Barcelona ofrecieron una actuación gris, entre ellos Lamine Yamal y Raphinha.
Pero, según informó la emisora "Cadena SER", el brasileño asumió el papel de capitán del equipo en el vestuario tras el partido.
El delantero, de 29 años, pronunció un discurso en el vestuario, tratando de calmar los ánimos y unir al equipo, instándolos a no caer en la desesperación por la derrota.
Raphinha dejó claro que la temporada es larga y que la clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Europa aún no está decidida.
También instó a sus compañeros a prepararse para el Clásico, desafiándolos a demostrar que la derrota no frenará su camino.