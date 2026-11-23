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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha respondido con dureza al centrocampista del Villarreal Santi Comesana por afirmar que los árbitros favorecen tanto al Real Madrid como al Barcelona. Antes del partido de Champions League contra el PSV, el técnico portugués acusó a Comesana de sufrir «amnesia» y exigió que no se mezcle al Madrid con el caso Negreira del Barcelona.

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Mourinho responde a las acusaciones de Comesana sobre el arbitraje

Mourinho ha respondido con dureza al centrocampista del Villarreal Comesana. El futbolista insinuó recientemente que los árbitros favorecen tanto al Barcelona como al Real Madrid en Liga . En la rueda de prensa previa al partido de Champions League del Madrid contra el PSV , Mourinho rechazó de plano la comparación. El técnico portugués sostuvo que las recientes decisiones contra su equipo demuestran lo contrario.

Las declaraciones de Mourinho avivan el debate sobre el arbitraje en el fútbol español. El entrenador dejó claro que el Real Madrid no acepta que se le meta en el mismo saco que a su gran rival en las polémicas arbitrales.

El técnico portugués acusa de «amnesia» al jugador del Villarreal

Mourinho recurrió al anterior encuentro del Madrid contra el Villarreal para rebatir el argumento de Comesana. Recordó a los periodistas los incidentes concretos que perjudicaron a su equipo en aquel partido.

«Tiene amnesia porque, contra el Real Madrid, con 2-0 y el partido terminado, hubo un gol anulado, Vinicius fue expulsado y el Real Madrid jugó con diez durante 20 minutos más ocho de descuento», afirmó Mourinho, según 20Minutos.

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El entrenador del Madrid también se opuso tajantemente a que Comesana vinculara a su club con las investigaciones arbitrales que afectan al Barcelona: «Le gusta hacer lo más fácil, que es meter a los dos en el mismo saco. Que lo haga, pero con Negreira, que nos deje fuera de ese saco. Si quiere decir tonterías o tener amnesia con estas pequeñas cosas, no es dramático».

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Un calendario cargado de partidos

Más allá de la polémica arbitral, Mourinho aprovechó su comparecencia para hablar del exigente calendario en España. Aunque reconoció que «el dinero lo decide todo», cuestionó a los jugadores que se quejan de la carga de partidos y sugirió que a quien quisiera ir a la huelga se le podría ofrecer una reducción salarial del 50 %.

«Si queremos el dinero, tenemos que trabajar duro y asumir riesgos. Así es la vida», añadió Mourinho. «Si algún jugador quiere ir a la huelga porque jugamos demasiados partidos, podríamos simplemente ofrecerle la opción de cobrar un 50 % menos».

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Preparativos para enfrentarse al PSV

El Madrid vuelve ahora a centrarse en el partido europeo contra el PSV. El equipo de Mourinho buscará su décima victoria consecutiva en todas las competiciones cuando reciba al PSV, además de allanar el camino hacia la clasificación directa para la fase eliminatoria.