Compartir Sigue a GOAL en Google

El centrocampista del Inter de Milán Piotr Zielinski demostró una gran sangre fría al transformar en el minuto 98 el penalti de la victoria ante el portero de la Fiorentina David De Gea. El internacional polaco restó importancia a las recientes críticas al equipo tras la victoria por 2-1 en San Siro.

Anuncios

Zielinski sella una victoria sensacional desde el punto de penalti

Piotr Zielinski mantuvo la calma en el minuto 98 para culminar la remontada del Inter de Milán, que venció 2-1 a la Fiorentina en San Siro. Tras entrar desde el banquillo en la segunda parte, el centrocampista polaco asumió el lanzamiento después de que Marcus Thuram recibiera una falta dentro del área.

Zielinski envió el penalti a la escuadra y no dio ninguna opción al brillante portero de la Fiorentina David De Gea.

El gol puso el broche a seis minutos frenéticos de tiempo añadido y desató la euforia en todo el estadio.

El centrocampista no se deja intimidar por la presión

Al hablar del penalti decisivo, Zielinski aseguró que confió plenamente en su rutina pese a la gran tarde de De Gea. «Sin duda había mucha presión, pero estaba tranquilo y confiaba en que podía marcar», declaró Zielinski en su entrevista posterior al partido.

Anuncios Anuncios

«Hemos ganado y estamos contentos. Sigamos adelante».

Related Topics

«Hay críticas y siempre las habrá, pero no pensamos en ello y siempre intentamos dar lo mejor de nosotros», añadió.

Zielinski resta importancia a las críticas tras el revés europeo

El centrocampista subrayó que la plantilla sigue centrada en sus objetivos a largo plazo pese a la presión de los medios. «Los resultados son excelentes, salvo el de Brujas: no nos importan las críticas», afirmó Zielinski.

Anuncios

La entrada de Zielinski desde el banquillo dio al Inter un control vital del centro del campo durante su asedio final.

Su serenidad táctica permitió al equipo de Cristian Chivu mantener una presión incesante hasta el pitido final.

Anuncios

El Inter gana impulso tras un final emocionante

El penalti decisivo de Zielinski permite al Inter mantener su buena racha en la competición nacional cerca de lo más alto de la Serie A.

El equipo demostró su capacidad para lograr resultados bajo una enorme presión.

Anuncios

El Inter centra ahora su atención en su próximo partido de liga con la confianza de toda la plantilla.