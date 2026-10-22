«¡No nos engañemos!»: Bernardo Silva da la voz de alarma de cara al Clásico mientras un centrocampista marca su primer gol con el Real Madrid en una goleada en la Champions League

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Bernardo Silva marcó su primer gol con el Real Madrid en la contundente victoria por 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League. Sin embargo, el centrocampista portugués ya tiene la vista puesta en el decisivo Clásico contra el Barcelona. El jugador subrayó que los hombres de Jose Mourinho deben mejorar su equilibrio táctico antes de un partido que podría marcar la lucha por el título de LaLiga.

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Silva se estrena como goleador en una contundente victoria ante el Leipzig

El Real Madrid logró una victoria por 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League en la tercera jornada, pero el marcador fue demasiado abultado para lo visto sobre el terreno de juego tras un inicio titubeante de los locales. El conjunto de la Bundesliga amenazó repetidamente durante los primeros 45 minutos y obligó a Thibaut Courtois a intervenir en momentos decisivos para mantener el empate.

Tras el descanso, el Real Madrid por fin encontró su juego. Silva marcó justo antes del descanso su primer gol con el club español desde su fichaje en verano procedente del Manchester City y contribuyó a sellar una amplia victoria europea. Pese al contundente resultado, el mediapunta reconoció que el equipo aún busca el equilibrio táctico mientras integra todo su talento ofensivo.

En busca del equilibrio táctico perfecto

En declaraciones a Movistar Plus+ tras el pitido final, Bernardo destacó la dificultad de gestionar una plantilla repleta de talento individual. «Es difícil encontrar el equilibrio entre controlar el partido y no ser un equipo aburrido», explicó. «Somos un equipo con jugadores muy agresivos individualmente en el uno contra uno, a los que les gusta regatear y encontrar espacios. Tenemos que encontrar el equilibrio entre mantener la posesión y atacar, siendo directos.

«Ese equilibrio entre controlar el partido y no ser un equipo aburrido, sin dejar de ser intensos y agresivos, es difícil y tenemos que estar muy bien preparados».

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Al repasar su primer gol y el lento arranque del equipo, el excentrocampista del Manchester City elogió a su portero. «Estoy muy contento por haber ganado este partido y haber marcado mi primer gol con esta camiseta. Fue un partido difícil; estuvimos mucho mejor en la segunda parte que en la primera», señaló Bernardo. «En la primera parte dejamos que entraran en nuestra área bastantes veces y Thibaut fue decisivo».

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Los títulos exigen una plantilla unida

Con el Real Madrid decidido a competir en todos los frentes, Bernardo subrayó la importancia de reforzar la confianza colectiva. «Es bueno sentir que el equipo mantiene la confianza y está mejorando. Creo que estamos mejorando bastante; esto no ha hecho más que empezar», afirmó. «Tenemos que seguir ganando partido a partido para que, en los últimos tres o cuatro meses, podamos luchar por títulos, que es lo que te exige este club».

El mediapunta de 32 años también dejó claro que está dispuesto a asumir cualquier papel que se le pida. «Sigo trabajando duro. Estoy preparado para ayudar a este club durante uno, cinco, diez o noventa minutos. El día que el entrenador crea que me necesita, estaré preparado», insistió. «Para que un equipo funcione, hace falta algo más que dos o tres jugadores; hacen falta jugadores que sientan que pueden marcar la diferencia. Tenemos eso tanto entre los que juegan más como entre los que juegan menos; el ambiente es bueno y seguimos trabajando duro. Vamos por el buen camino».

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Un Clásico que puede marcar la temporada

Getty Images

La atención se centra ahora en un trascendental Clásico contra el Barcelona, su gran rival. Con la lucha por el liderato de LaLiga muy apretada, Bernardo es plenamente consciente de la importancia del encuentro a estas alturas de la temporada y de cómo puede alterar la clasificación.

«Es un partido importante; no nos engañemos. Podríamos acabar a tres puntos, a nueve o incluso a seis», advirtió. «Tenemos que afrontarlo con muchas ganas de hacerlo bien porque, aunque estamos al principio de la temporada, son puntos importantes para nosotros».