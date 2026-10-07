«No nos dieron nada»: el seleccionador de Benín se queja del mal trato de Argentina en la noche de despedida de Messi

Gernot Rohr, seleccionador de Benín, se quejó del mal trato que Argentina dio a su equipo durante su visita, en la que se disputó un amistoso en la madrugada de hoy que fue testigo de la última aparición de Lionel Messi.

La selección albiceleste venció por 3-0, ante una gran afluencia de público, y mientras los argentinos celebraban la última aparición de su leyenda, los jugadores de Benín intentaron intercambiar camisetas y compartir un momento especial con los argentinos, pero sin éxito. Así lo confirmó el técnico Gernot Rohr en el programa de radio «Rothen s'enflamme» de la emisora «RMC».

Dijo: «Sí, fue muy difícil. Lo intentamos. El único inconveniente es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto de Messi, ni una camiseta. Ni siquiera nos permitieron entrar al pasillo, ni al vestuario».

Y continuó: «La seguridad impidió el paso a todos. Algunos jugadores vinieron a intercambiar camisetas, así que sabíamos que iba a ser complicado. Lo intentamos todo, pero no conseguimos nada».

El técnico alemán añadió: «Ofrecimos un ramo de flores con los colores de Benín —amarillo, rojo y verde—, pero no funcionó. Aun así, le di la camiseta de Messi de 2018 al entrenador Scaloni, quien hizo que me la firmara y luego me la devolvió, pero eso fue todo».