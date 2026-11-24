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El capitán del Atlético de Madrid, Koke, elogió a Diego Simeone tras alcanzar las 345 victorias y aseguró que el argentino mantiene la misma ambición y exigencia después de 15 años al frente del equipo. Antes del duelo de Champions League del miércoles contra el Viking, Koke también habló de su estado físico y del compromiso de ambos de darlo todo hasta el final.

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Koke celebra las 345 victorias de Simeone

El capitán del Atlético de Madrid, Koke, elogió a Diego Simeone por alcanzar las 345 victorias con el club y destacó cómo el argentino ha transformado la mentalidad del Atlético durante sus 15 años al frente del equipo. En declaraciones en el Metropolitano antes del partido de Champions League del miércoles contra el Viking, el centrocampista de 34 años reveló que la plantilla felicitó personalmente a Simeone tras la victoria por 3-0 del domingo ante el Getafe en LaLiga.

«Ya se lo dije en persona y, delante de todo el grupo, felicitamos al entrenador porque es increíble», afirmó Koke. «Después de tantos años en un club tan grande, haber cambiado la mentalidad del club, de todos los jugadores que estuvieron y de los que están ahora, competir cada día y mantener la misma ilusión, hambre y ganas es algo verdaderamente admirable. Creo que eso ha calado en todo el club. Espero que siga así muchos años».

La exigencia diaria de Simeone no ha cambiado

Desde su llegada en 2011, Simeone se ha convertido en el entrenador que más tiempo lleva en un club de la máxima categoría europea. Ha ganado dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey, dos Europa League y dos Supercopas de la UEFA. Aunque Koke apreció una faceta más emotiva de su entrenador tras la victoria del domingo, insistió en que su intensidad en los entrenamientos sigue intacta.

«Creo que prácticamente no ha cambiado nada, porque sigue teniendo el mismo empuje, la misma ambición, el mismo hambre, y creo que eso nunca va a cambiar», explicó Koke. «Evidentemente, es un poco más mayor, eso es verdad, pero todo lo demás sigue igual: la misma ilusión, las mismas ganas, el mismo hambre. Sigue siendo muy exigente en los entrenamientos, no nos deja relajarnos ni un segundo, y eso es lo que marca la diferencia y nos permite competir contra los mejores».

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Koke habla de las críticas externas y de la inevitable despedida

Preguntado por si quienes están fuera del club valoran realmente la trayectoria de Simeone, Koke dijo que su entrenador se apoya en las personas más cercanas a él, no en las opiniones externas. Tras desarrollar toda su carrera en el primer equipo del Atlético desde 2009, superar el récord de partidos de Adelardo Rodriguez y firmar un nuevo contrato en julio de 2026, Koke reconoció también que tanto él como Simeone acabarán marchándose algún día.

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«Unos le valoran más que otros. Creo que se quedará con la gente que de verdad le quiere, y lo que piensen los demás, imagino, no le importará mucho», dijo Koke. Ante la idea de que ni él ni Simeone deberían marcharse nunca, añadió: «Todos tenemos que irnos algún día. No vamos a estar aquí para siempre, ¿no? Pero hemos dado mucho al club, seguimos dándole mucho y vamos a hacerlo hasta nuestro último día aquí».

Dispuesto a ayudar en cualquier papel

Recuperado por completo de una lesión sufrida hace aproximadamente un mes, Koke subrayó que está listo para ayudar al Atlético en el papel que Simeone necesite.

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«Como siempre he dicho, estoy a disposición del equipo para lo que necesite, ya sea en el campo, jugando 90, 30 o 5 minutos, o desde el banquillo, ayudando al equipo de cualquier forma posible», afirmó Koke antes de la cita europea del miércoles.