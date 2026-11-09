"No, no, no, no": un jugador de Portugal rechaza ser el sucesor de Cristiano Ronaldo

Rodrigo Mora, la joven promesa del Oporto, rechazó la idea de vestir el dorsal número 7 con la selección de Portugal, como sucesor de la leyenda Cristiano Ronaldo, afirmando que el número que lleva actualmente le queda perfecto.

Mora, nacido en 2007, había tenido una oportunidad excepcional de compartir vestuario con Ronaldo durante los últimos meses, antes de que el capitán de Portugal anunciara su retirada del fútbol internacional, por lo que el joven jugador quiso dirigir un mensaje de agradecimiento a una de las mayores leyendas del fútbol.

Mora dijo, en declaraciones recogidas por el sitio Tribuna: "Tuve muchísima suerte de jugar con Cristiano y compartir vestuario con él, es el referente de todos. Se ha retirado del fútbol internacional, y Portugal le agradece mucho todo lo que aportó".

Y cuando le preguntaron por la posibilidad de hacerse con el dorsal número 7, que estuvo asociado al nombre de Ronaldo durante largos años, su respuesta fue contundente y divertida al mismo tiempo, pues dijo entre risas: "No, no, no, ni se me pasa por la cabeza, eso me queda demasiado grande, el número 86 me va bien".

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Al parecer, Mora no quiere cargar con el peso de la comparación directa con Ronaldo, quien dejó un legado excepcional con la camiseta de la selección portuguesa, tras convertirse en el máximo goleador histórico del equipo y conducirlo a la conquista de la Eurocopa 2016 y de la Liga de Naciones en dos ocasiones.

Mora es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol portugués, tras haberse formado en la academia del Oporto y comenzar a tener oportunidades con el primer equipo, convirtiéndose en uno de los nombres que se espera que tengan un futuro importante con la selección de su país.