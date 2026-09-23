"No mostramos el nivel esperado": el delantero de Arabia Saudí justifica el bajón ante Kuwait

Abdullah Al Hamdan, delantero de la selección de Arabia Saudí, mostró su satisfacción por la victoria 1-0 sobre Kuwait, este miércoles, en la jornada inaugural del torneo "Copa del Golfo 21", con la aspiración de mantener la racha de triunfos en las próximas jornadas.

Al Hamdan declaró al canal "Alkass": "Felicitamos al pueblo saudí por la victoria, y mala suerte para la selección de Kuwait. La victoria es importante y la necesitábamos".

Reconoció que Arabia Saudí no ofreció hoy el nivel esperado, atribuyéndolo a la naturaleza de los partidos inaugurales, que describió como siempre difíciles, aunque auguró algo mejor en los próximos encuentros.

Al Hamdan añadió: "No estuvimos mal, llegamos a la portería del rival y necesitamos mejorar en ciertos aspectos; con el tiempo daremos una mejor imagen".

Arabia Saudí terminó la primera jornada al frente del Grupo 1 con 3 puntos, con una ventaja de dos puntos sobre Omán e Irak, que empataron 1-1, mientras que la selección de Kuwait se quedó sin puntos.

Arabia Saudí disputará los partidos de la segunda jornada el próximo sábado, cuando se enfrente a su par de Omán, mientras que Irak se medirá con Kuwait.

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