"No merece ser el portero titular": Ter Stegen enciende la polémica en Alemania

Marc-André ter Stegen, portero del Barcelona cedido al Ajax de Ámsterdam, recibió duras críticas por parte de Dietmar Hamann, exestrella de la selección alemana, tras la decisión de Jürgen Klopp de contar con él como titular en los partidos ante Serbia y los Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA.

Klopp anunció ayer viernes la lista de la selección alemana para ambos encuentros, confirmando que Ter Stegen será el guardameta titular en los dos duelos, en vista de su gran rendimiento durante la temporada actual con el Ajax.

Klopp defendió su elección del portero catalán, afirmando: "Marc está realizando una gran temporada en Ámsterdam, y por suerte Ortega y Nübel también están firmando dos temporadas muy buenas. Afrontaremos estos dos partidos con Marc como nuestro portero titular".

Sin embargo, la decisión del técnico alemán no fue bien recibida por todos, ya que Hamann, exinternacional alemán, atacó la elección de Ter Stegen, asegurando que no considera que el guardameta haya ofrecido lo suficiente con la selección como para obtener un puesto de titular.

Hamann arremete contra Ter Stegen: "No lo merece"

Hamann declaró, en unas palabras recogidas por el diario "Mundo Deportivo": "No creo que lo merezca. No ha ofrecido un buen rendimiento con la selección".

Y añadió: "Es el portero titular porque ya no tenemos a Manuel Neuer ni a Oliver Kahn. No creo que lo merezca".

Las declaraciones de Hamann llegan en un momento en el que Ter Stegen busca afianzar su posición con la selección alemana, después de haberse ganado la confianza de Klopp antes de los dos duelos de la Liga de Naciones.

Oliver Kahn defiende al portero del Barcelona

En el otro lado, Oliver Kahn, leyenda de la portería alemana, adoptó una postura opuesta a la de Hamann, defendiendo la decisión de Klopp de darle a Ter Stegen la oportunidad de defender la portería de Alemania.

Kahn afirmó: "En este momento, Ter Stegen se encuentra en buena forma. Ha merecido su convocatoria. Y ahora tiene que demostrarlo con su nivel".

De este modo, las opiniones en Alemania quedaron divididas entre Hamann, que considera que el portero del Barcelona no merece el puesto de titular, y Kahn, que cree que Ter Stegen se ganó su oportunidad con méritos y que ahora debe demostrar que se la merece sobre el terreno de juego.