«No merece estar en la Fórmula 1»: el piloto de Alpine Franco Colapinto, en el punto de mira tras un espeluznante accidente

En la carrera de Bakú, el argentino provocó una colisión múltiple justo después de la resalida tras el coche de seguridad, de la que precisamente fueron víctimas su compañero de equipo Pierre Gasly y el campeón del mundo Lando Norris (McLaren).

Al frenar para la curva uno, Colapinto calculó muy mal la maniobra y, debido a unas ruedas frías y bloqueadas, se estrelló primero contra Gasly a una velocidad demasiado alta; este, a su vez, arrastró a Norris, que circulaba completamente por el exterior. Ninguno de los tres pilotos pudo continuar el Gran Premio por los graves daños sufridos en sus monoplazas.

"Simplemente me embistió", se quejó Norris tras el final de la carrera, dirigiéndose al argentino. "Creo que la FIA (Federación Internacional del Automóvil; nota de la redacción) debería ser mucho más estricta en estos casos. Esto es simplemente una temeridad por parte de algunas personas. Cuesta muchísimo dinero. Todas mis piezas acaban ahora en la basura."

Si dependiera del vigente campeón del mundo, Colapinto incluso debería ser apartado de la circulación por el momento por su maniobra temeraria: "A gente así simplemente deberían sancionarla, porque esto no es pilotaje de carreras que merezca estar en la Fórmula 1", estalló Norris.

En la Fórmula 1 se espera sencillamente de los pilotos "que prevean las cosas y sepan que el agarre es escaso y que la temperatura de los neumáticos es baja". Él, personalmente, quiere competir contra "los mejores pilotos del mundo, y cuando pasa algo así, es porque no tienen nada que hacer aquí". Su exigencia: una sanción de "al menos una carrera" para Colapinto.

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¿Quién más criticó a Franco Colapinto tras su accidente?

Mientras tanto, el piloto de Alpine también tuvo que escuchar críticas desde sus propias filas tras su desafortunada maniobra. "De hecho, frenó muchísimo demasiado tarde teniendo en cuenta la situación de carrera y la resalida tras el coche de seguridad. Fue una acción muy floja para un piloto de su experiencia", dictaminó con claridad el jefe del equipo, Flavio Briatore.

Aunque Colapinto asumió toda la responsabilidad por el accidente, "como también debía ser", ya no se puede deshacer lo ocurrido. Especialmente amargo para Alpine: sus dos coches estaban en zona de puntos. "Sabemos que hemos perdido puntos valiosos en la lucha por el campeonato", dijo Briatore, que además pidió disculpas a Gasly, así como a McLaren y Norris.

Al mismo tiempo, el jefe de Alpine dejó entrever que el incidente aún podría tener consecuencias internas. Sin embargo, no anunció una decisión concreta: "Quiero tomarme tiempo para reflexionar y pensar qué medidas deberían adoptarse para que aprendamos de esto y podamos evitar una situación así en el futuro".

La FIA ya había impuesto a Colapinto una sanción poco después de la carrera. El argentino evitó una suspensión de carrera, ya que no acumuló suficientes puntos de penalización en la temporada en curso, pero en la próxima carrera en Malasia perderá cinco puestos en la parrilla de salida.