«No me siento feliz»: Patrick Dorgu, héroe en el tiempo añadido, admite que le duele estar en puestos de descenso de la Premier League pese a rescatar un empate 4-4 para el Manchester United ante el Aston Villa

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El defensa del Manchester United Patrick Dorgu confesó que apenas podía alegrarse por su dramático gol del empate en el minuto 96 en el caótico 4-4 del domingo en casa ante el Aston Villa. Pese a remontar dos veces una desventaja de dos goles en Old Trafford, el equipo de Michael Carrick sigue en apuros y atrapado en la zona de descenso de la Premier League al llegar el parón de selecciones.

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Un cabezazo en el tiempo añadido rescata un punto en un partido caótico

Dorgu marcó de cabeza a la salida de un córner en el sexto minuto del tiempo añadido, después de que Joshua Zirkzee anotara cuatro minutos antes para rescatar al equipo de Michael Carrick. Tras caer a los tres últimos puestos después de que el Nottingham Forest derrotara al Manchester City el sábado, el equipo local se convirtió en el primero de la Premier League en enjugar dos veces una desventaja de dos goles en un mismo partido. Aun así, el punto lo deja a uno de la salvación.

El lateral reclama una respuesta colectiva del vestuario

El equipo de Unai Emery se puso 2-0 en los primeros cuatro minutos: Alysson batió a Senne Lammens y después Nicolas Jackson aprovechó un rechace. Bruno Fernandes marcó de penalti en el minuto 16, después de que Boubacar Kamara cometiera falta sobre Matheus Cunha, y el excentrocampista del Villa Youri Tielemans empató en el 44 tras un pase atrás de Noussair Mazraoui. Pese a ello, Dorgu seguía frustrado al término del partido.

En declaraciones a Sky Sports, Dorgu afirmó: «No estoy contento: estamos en una mala situación. Tenemos que luchar juntos para salir de ella. Un empate es mejor que una derrota, pero tuvimos las mejores ocasiones. Todos tienen que mirarse a sí mismos y preguntarse si están haciendo lo suficiente. Tenemos que luchar por el entrenador, por el club y salir de esta situación juntos».

«Por supuesto que duele [estar en la zona de descenso]. Quedan muchos partidos y necesitamos que todos vuelvan en plena forma del parón de selecciones y empecemos a ganar».

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Los fallos defensivos empañan una remontada histórica

El Villa recuperó el control tras el descanso con un penalti de John McGinn en el minuto 48, señalado por una falta de Diogo Dalot sobre Alysson. Después, Leon Goretzka empujó el balón a la red en el 53, tras un lanzamiento de falta que Leny Yoro y Lammens no lograron despejar. Sin embargo, el United recorrió 120,8 km, su mayor registro a las órdenes de Carrick en 2026, para recuperarse de una desventaja de dos goles por tercera vez en una semana, después de la victoria del martes ante la Roma.

En declaraciones a BBC Match of the Day sobre Dorgu, Carrick añadió: «Es bueno contar con él y hemos sido cuidadosos con la forma en que lo utilizamos. Entró y marcó la diferencia. Tenemos que mejorar la situación en la que estamos, por supuesto. Si ajustamos algunos aspectos, hay muchas cosas positivas que podemos sacar de los últimos tres partidos, sin duda».

El parón de selecciones precede a la lucha por la permanencia

Ambos clubes afrontan ahora un paréntesis de dos semanas por el parón de selecciones, con frustraciones distintas que resolver. El Villa dejó escapar la oportunidad de subir a la octava plaza al perder la ventaja que tenía en los últimos minutos, mientras que Carrick sigue bajo presión para corregir el caótico juego defensivo de su equipo. El United debe convertir sus remontadas llenas de carácter en victorias cuando se reanude la competición nacional para salir de los tres últimos puestos.