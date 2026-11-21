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Gennaro Gattuso elogió la entrega incansable y la fortaleza mental del Lazio después de que el líder de la Serie A lograra una contundente victoria por 3-0 ante el Lecce. Pese a la creciente lista de lesionados, el equipo mantuvo el primer puesto del fútbol italiano con una exhibición de juego ofensivo de alta intensidad.

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El ritmo alto mantiene al Lazio en cabeza

El Lazio conservó el primer puesto de la Serie A con una convincente victoria por 3-0 ante el Lecce en el Estadio Olímpico el sábado. Tijjani Noslin marcó dos goles para dar a los locales el control del partido antes de que Davide Frattesi sentenciara el triunfo en los minutos finales con una exquisita vaselina.

«Estoy orgulloso de la mentalidad y el hambre que ha mostrado el equipo hoy», declaró Gattuso a DAZN Italia. «No empezamos de la mejor manera, pero luego tomamos el control del partido, tanto con balón como sin él. El Lecce es un rival incómodo, siempre viene y te aprieta, así que es fundamental que mantengamos esta actitud».

Superar las dificultades del parón de selecciones

Los entrenadores suelen temer una bajada de rendimiento tras la interrupción de un parón de selecciones, pero Gattuso aseguró que confiaba plenamente en la preparación de su plantilla. Mientras tanto, el Lazio espera convertir su impresionante inicio de temporada en una candidatura real al título, con el objetivo de conquistar su tercera Serie A. El club ya ha ganado la liga italiana en dos ocasiones, en las temporadas 1973-74 y 1999-2000, y aspira a sumar otro título a su palmarés.

«Vi cómo se entrenaban, así que no estaba preocupado. Hay un gran espíritu y mucha dedicación; tenemos que seguir así. Todo es mérito de los jugadores: están mostrando la mentalidad adecuada, hambre y sentido de pertenencia. Están haciendo algo increíble», añadió el entrenador.

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Las lesiones ponen a prueba la profundidad de la plantilla

La subida del Lazio a lo más alto de la tabla resulta aún más notable por la ausencia de varios titulares habituales. Pese a sus continuos problemas de lesiones, el equipo sigue invicto en la Serie A, aunque no pudo contar con Mattia Zaccagni, Nuno Tavares, Josip Sutalo ni Adam Marusic en su último partido. Nicolo Rovella, por su parte, aún trabaja para recuperar por completo la forma tras una serie de contratiempos físicos, aunque entró desde el banquillo en los minutos finales.

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El técnico está ilusionado con lo que el centrocampista puede aportar al equipo cuando vuelva a estar al cien por cien. «Rovella puede darnos más pases verticales porque, cuando recibe el balón, enseguida levanta la cabeza y mira hacia delante. Creo que también tenemos que hablar de Fisayo Dele-Bashiru. Merece más. Tenemos que dar minutos a Rovella para que recupere la forma; entonces podrá ayudarnos mucho».

Asumir riesgos para obtener grandes beneficios

Mientras algunos entrenadores exigen perfección a la hora de conservar el balón, Gattuso está dispuesto a aceptar cierto margen de error técnico a cambio de la presión asfixiante que su equipo ejerce sobre los rivales. El Lazio centrará ahora su atención en su próximo partido de la Serie A, una visita al Torino el 28 de noviembre, antes de regresar al Estadio Olímpico para recibir al Atalanta el 6 de diciembre.

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«No me importa demasiado perder el balón por pases fallados, porque eso puede pasar cuando juegas a un ritmo alto. Me interesa más la mentalidad del equipo y cómo resiste bajo presión. Estoy satisfecho; siempre quieres algo más, pero a este ritmo habrá algunos pases fallados. Podemos mejorar nuestra lectura del partido. Por ejemplo, hoy, cuando nos costaba progresar por el centro, necesitábamos abrir el juego hacia las bandas».