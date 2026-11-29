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Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, desveló el motivo por el que dejó fuera a la estrella francesa Rayan Cherki del duelo ante el Arsenal. Según explicó, la decisión se debe a que no quedó satisfecho con el rendimiento del jugador en los entrenamientos de los últimos días.

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El Manchester City visita al Arsenal este domingo por la noche en el Emirates Stadium, en el cierre de la 12.ª jornada de la Premier League.

El Arsenal lidera la clasificación de la Premier League con 28 puntos, seis más que el Manchester City, tercero.

Maresca explicó antes del partido, en declaraciones a «Sky Sports», que la ausencia de Cherki no estaba relacionada con ningún problema disciplinario. Señaló que el nivel del jugador en los entrenamientos fue el factor decisivo para que se quedara fuera del encuentro.

El técnico del Manchester City se refirió así a su decisión, según recogió la «BBC»: «Ha quedado totalmente claro desde el inicio de los entrenamientos que mi decisión estaba condicionada por lo que ofrece. Sencillamente, no me gustó su rendimiento en los últimos días».

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Y añadió: «No tiene que ver con la disciplina. El entrenamiento diario es muy importante. No ha pasado nada y no hay por qué exagerar las cosas».

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Maresca trató de rebajar la polémica en torno a la ausencia del jugador y aseguró que su decisión afecta únicamente a este partido. Según el técnico, no implica un problema continuado con Cherki ni que haya salido de sus planes de cara a las próximas semanas.

«Intentamos ser más sólidos, es una buena idea, pero hemos hecho buenos partidos esta temporada con Cherki. Se trata solo del partido de hoy», continuó.

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Las palabras de Maresca dejan claro que la pelea por un puesto en el once inicial no depende solo de la calidad técnica de los jugadores, sino también de lo que ofrecen en los entrenamientos diarios. Mantener el nivel se convierte así en una condición indispensable para tener minutos.

Sobre la importancia del duelo ante el Arsenal, el técnico del Manchester City insistió en que su equipo afronta el partido con el objetivo de ganar , al considerar que es una oportunidad importante para evaluar la situación del equipo y su capacidad para competir en las circunstancias actuales.

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«Es una buena oportunidad. Estamos aquí para ganar el partido, y eso no va a cambiar. En este momento, es importante para nosotros, en términos de construcción del equipo, ver dónde estamos, cómo competimos y cómo afrontamos las circunstancias que nos rodean», afirmó Maresca.

Preguntado sobre si la victoria es una necesidad para su equipo, el entrenador aseguró que su objetivo no cambia, aunque prefiere afrontar cada partido de forma independiente.

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Y concluyó: «Siempre intentamos ganar, pero, como he dicho muchas veces, lo más importante es ir día a día».