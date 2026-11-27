Compartir Sigue a GOAL en Google

Jose Mourinho ha rechazado las comparaciones entre Jude Bellingham y Zinedine Zidane tras la contundente victoria del Real Madrid por 5-1 ante el PSV Eindhoven en la Champions League. El técnico portugués abordó el creciente entusiasmo en la rueda de prensa del viernes y ofreció una valoración mesurada sobre cómo deben juzgarse ambos centrocampistas.

Anuncios

Mourinho rechaza las comparaciones con Zidane

Mourinho se ha desmarcado del creciente debate que compara a Bellingham con Zidane. Las comparaciones surgieron a principios de esta semana después de que el centrocampista inglés firmara una actuación destacada en Europa.

Bellingham recibió numerosos elogios tras la victoria del martes por 5-1 ante el PSV en la Champions League. Su imponente actuación llevó a algunos a establecer paralelismos con el legendario mediapunta francés. Sin embargo, cuando le preguntaron por esa comparación durante su comparecencia ante los medios el viernes, Mourinho dejó claro que no le interesa enfrentar a ambos jugadores.

Distintas épocas, ambos entre los mejores

En lugar de comparar las cualidades de un centrocampista con las del otro, el técnico portugués insistió en que ambos deben ser juzgados en el contexto de sus respectivas épocas. Mourinho cree que la distancia generacional hace inútiles las comparaciones directas.

«No me gusta comparar a futbolistas de distintas generaciones», declaró Mourinho a los periodistas el viernes. «Zidane fue uno de los mejores de su generación y Jude ya es uno de los mejores de la suya».

Anuncios Anuncios

Las grandes cifras de Bellingham y su humildad

Los elogios a Bellingham se han visto impulsados por su regularidad durante la presente campaña. Con solo 23 años, el centrocampista ya suma siete goles en 18 partidos con el Madrid esta temporada, contando todas las competiciones.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Su actuación en la goleada por cinco tantos ante el PSV intensificó aún más la atención sobre él. Sin embargo, pese a su rápido ascenso y a su creciente influencia en el Madrid, el internacional inglés mantiene los pies en el suelo respecto a su lugar en la historia del fútbol.

Cuando anteriormente le plantearon esas mismas comparaciones, el propio Bellingham restó importancia a los elogios e insistió en que Zidane era «mucho mejor» que él.

Anuncios

La atención, puesta en el Alavés

Bellingham y sus compañeros preparan actualmente el próximo partido de Liga ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu. El internacional inglés intentará volver a contribuir para el Real Madrid, que buscará los tres puntos ante su afición. El Madrid ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación con 33 puntos en 13 partidos, a tres del líder, el Barcelona.