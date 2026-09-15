El caso de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé sigue acaparando los titulares en Francia, después de que las últimas declaraciones del capitán de la selección francesa provocaran una amplia polémica, sobre todo tras hablar de sí mismo como "el elegido", una expresión que no fue bien recibida por Dembélé ni por su entorno, según reveló el diario "L'Équipe".

El periódico francés había señalado que el jugador del Paris Saint-Germain y sus allegados no estaban satisfechos con la manera en que Mbappé habló de sí mismo, pese a que considerar al capitán de la selección francesa uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro no es algo sorprendente, especialmente porque goza de esa posición desde hace muchos años.

El asunto provocó reacciones dispares en los ambientes deportivos y mediáticos franceses, después de que Jérôme Rothen, durante su participación en el programa "RMC Sport", hablara de la existencia de una especie de "traición" por parte de Mbappé, antes de insinuar la posibilidad de que exista una división dentro de las filas de la selección francesa a causa de esta crisis.

Pero Christophe Dugarry, que estaba presente en el programa, rechazó con firmeza este planteamiento y dirigió duras críticas a Rothen, exigiéndole que revelara los nombres de los jugadores que cree que forman parte de esta división.

Dugarry dijo: "Jérôme, respecto a lo que dices, quiero nombres. Me estás diciendo que hay dos grupos dentro del equipo. ¡No me creo esas tonterías! ¿Qué es lo que te molesta, Ousmane? Has ganado la Liga de Campeones dos veces y has conseguido el Balón de Oro".

Y añadió la leyenda de Francia: "Os conocéis desde que teníais 15 años. ¿Te vas a molestar por una entrevista en la que Kylian se pasa todo el tiempo hablando de sí mismo? No dijo nada malo sobre Dembélé".

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Dugarry defiende a Mbappé

Dugarry continuó su defensa de Mbappé, al considerar que lo dicho por el jugador francés no incluye ningún ataque directo a Dembélé, sino que refleja una clara diferencia entre las personalidades de ambas estrellas y su forma de relacionarse con el fútbol y la fama.

Dijo: "Lo que dijo Kylian es la verdad. Recuerdo que cuando Dembélé estaba en el Barcelona, no podía levantarse por las mañanas para ir a entrenar porque estaba jugando a la PlayStation. ¡Vamos! Dembélé es el antiestrella, y brilla precisamente por eso. Tiene la mentalidad del antiestrella. Son dos visiones del fútbol. Dos estilos de fútbol diferentes que chocan. Dos personalidades distintas".

Dugarry consideró que la diferencia entre Mbappé y Dembélé no significa necesariamente que exista una crisis real entre ellos, aclarando que cada jugador tiene una personalidad completamente distinta del otro, y que esa disparidad puede ser una parte natural de su relación dentro de la selección francesa.

Dugarry prosiguió hablando de Dembélé, insistiendo en que no ve una razón clara para que la estrella del Paris Saint-Germain se moleste por las declaraciones de Mbappé, especialmente porque la conocida personalidad de Dembélé se basa fundamentalmente en alejarse de los focos y en no buscar aparecer como la estrella protagonista de la escena.

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Dugarry dijo: "No entiendo qué es lo que sorprende a Ousmane Dembélé. Siempre se ha presentado como una persona reservada, tímida y un tanto introvertida, con un gran espíritu de equipo. Construyó su carrera profesional de esa manera y ganó de esa forma. Entiende esa filosofía del fútbol. Mbappé es todo lo contrario. Perdón, pero si su amistad no puede superar este asunto, significa que no era fuerte desde el principio".

No obstante, Dugarry reconoció que hay algunos aspectos que le molestan en la forma de hablar de Mbappé, principalmente la gran confianza que muestra el jugador en sus declaraciones, así como su recurrente uso de la primera persona cuando habla de su trayectoria y de su posición.

Y aclaró: "Hay cosas que me molestan, como la confianza excesiva de Kylian en sus declaraciones. Me extraña que hable tanto en primera persona y que se presente de esa manera... en un deporte de equipo, en el que no ha conseguido mucho pese a tener mucho que ganar".

Dugarry concluyó sus palabras señalando que, en la actualidad, Mbappé posee la fuerza y la posición que le permiten expresarse de la manera que considera adecuada, diciendo: "Ahora, ¡Mbappé es su propia fuente de fuerza hoy en día!".