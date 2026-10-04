"No me convenció": una crítica y un mensaje omaní a Sektioui: golpea con mano de hierro

El periodista omaní Issa Said criticó al entrenador de la selección de Omán, Tarik Sektioui, tras la eliminación en las semifinales de la Copa del Golfo "Golfo 27".

La selección de los Emiratos Árabes Unidos se impuso a su homóloga omaní por un gol a cero la noche del sábado en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, concertando así una cita de alto voltaje con Arabia Saudí en la final. Y pese a asegurar que el entrenador marroquí es "idóneo" para dirigir a Omán, le exigió tomar decisiones más contundentes respecto a los jugadores que no aportan nada.

Said afirmó a través de su cuenta en la plataforma "X" que Sektioui no le había convencido durante el torneo, ni por sus reacciones ni por su forma de abordar los errores, aunque recalcó que eso no significa que no sea apto para la selección.

Y añadió: "Es un entrenador muy adecuado para nosotros, pero debe gobernar con mano de hierro. El jugador que no aporta nada debe ser descartado".

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El periodista omaní manifestó su extrañeza por la apuesta por Jameel Al-Yahmadi como pivote, pese a contar con Ahed Al-Mashaykhi y Musab Al-Shuqsi en esa posición, preguntándose si Sektioui considera que Ahed y Musab no ofrecen el aporte requerido, o si Jameel puede ofrecer algo mejor en ese rol.

Said también criticó el nivel de Harib Al-Saadi y Abdullah Fawaz, al considerar que lo que ofrecen constituye una "historia muy extraña", debido a la caída de su rendimiento, la pérdida de confianza, el rehuir recibir el balón y el fallo en los pases, según su opinión.

El periodista omaní pasó a criticar lo que describió como la "débil personalidad del jugador omaní", afirmando que no había visto entre los jugadores a nadie que poseyera la dosis suficiente de liderazgo capaz de dar confianza a sus compañeros o de defender sus derechos.









Said dirigió un mensaje a los jugadores jóvenes, advirtiéndoles de imitar a los veteranos sin discernimiento, al señalar que no aprenden de ellos más que poco, porque algunos se han acostumbrado a no triunfar, por lo que el hecho de que los jóvenes sigan imitándolos conducirá al mismo resultado.