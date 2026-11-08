Desde hace tiempo es habitual entrevistar a jugadores o entrenadores incluso durante los descansos. Por eso, Pablo Maffeo, del Valencia y exjugador del VfB Stuttgart, perdió los estribos durante el partido contra el Real Madrid.

El equipo del futbolista de 29 años ya perdía 0-2 al término de la primera parte. Preguntado por los motivos de la desventaja, Matteo respondió airado ante el micrófono de DAZN: «No tengo ninguna gana de hacer esta entrevista. Esta entrevista es una mierda, no tiene cabida aquí, estamos jugando un partido».

Pero al jugador de 29 años no solo le molestó tener que acudir a la entrevista obligatoria, sino también la actuación del árbitro Francisco Jose Hernandez Maeso. «Nos pitan faltas que no lo son. Estamos haciendo esta entrevista, pregunta lo que quieras», protestó.

¿Falta sobre Kylian Mbappe? Por qué Pablo Maffeo estaba tan furioso

Maffeo vio la tarjeta amarilla en el minuto 29, para su desconcierto, después de que el delantero del Real Madrid Kylian Mbappe tropezara en una disputa por el balón. El posterior lanzamiento de falta de la estrella francesa golpeó en la barrera, pero Federico Valverde aprovechó el rechace para adelantar al equipo visitante en Valencia. La jugada provocó airadas protestas. Ocho minutos después, Arda Güler hizo el 0-2.

«Que el árbitro sea más justo, eso es todo. Antes del primer gol no hubo falta, y eso nos afecta. Por supuesto, llegamos muy pocas veces al área, nos falta juego, pero creo que el equipo está plantando cara», dijo Maffeo.

El Real Madrid mantuvo el control tras el descanso y Mbappe marcó en el minuto 75 el gol que fijó el 0-3 definitivo. Para colmo, el capitán del Valencia, Jose Gaya, vio la tarjeta roja cuatro minutos después por derribar con una dura falta, como último recurso, al francés, que se había escapado tras un pase en profundidad. Tras el pitido final, Maffeo no volvió a pronunciarse sobre la actuación arbitral.

Por su parte, el reportero de DAZN Sergio Quirante contó que Maffeo volvió a hablar con él fuera de cámara. «Me pidió disculpas y me dijo que no me lo tomara como algo personal. La gente debe saber que Maffeo me dijo que su frustración no iba dirigida a mí y que se debía a las emociones del partido», explicó.

La pulla de Marcelo: Pablo Maffeo tiene antecedentes con el Real Madrid

Mientras tanto, Marcelo, leyenda del Real Madrid, criticó el comportamiento de Maffeo en X. «Cuánto odio le tiene Maffeo al Madrid... Madre mía», escribió, aparentemente divertido, y añadió un emoji de risa. Pero la pulla del brasileño no llegó de la nada.

El exjugador del Stuttgart (2018-2022) ya había protagonizado episodios negativos en varias ocasiones durante partidos contra el Real Madrid y mantuvo durante años una rivalidad personal con Vinicius Junior. El conflicto se remonta a la temporada 2021/22, cuando Maffeo, con la camiseta del RCD Mallorca, fue expulsado por una dura falta sobre el brasileño. Después hubo más encontronazos, aunque en un momento dado dio el asunto por zanjado. Sin embargo, en 2025 Maffeo aseguró que vencería a Vini Jr. en un combate de boxeo «en diez segundos».

Maffeo juega en el Valencia desde esta temporada, cedido por el Olympiacos de El Pireo, y lucha con su equipo para alejarse de una situación de grave peligro de descenso. Tras 12 jornadas, los murciélagos solo suman nueve puntos, lo que los sitúa en el puesto 19 de la tabla de LaLiga. El Real Madrid, por su parte, igualó en puntos al líder, el FC Barcelona (ambos con 30). Sin embargo, el Barça puede volver a ampliar su ventaja a tres puntos si gana el domingo (21:00 horas) al Atlético de Madrid.