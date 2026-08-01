Según informa el diario español AS, Pavlidis figura en una lista de posibles alternativas que el director deportivo del Barça, Deco, maneja en caso de que fracasen los intentos por fichar al delantero deseado, Julian Alvarez.

Los catalanes quieren fichar sí o sí al internacional argentino y, según se comenta, Alvarez también quiere dejar el Atlético de Madrid para poner rumbo al Camp Nou. Sin embargo, el Atleti no piensa por ahora en vender al atacante y ya habría rechazado una oferta del Barça de 100 millones de euros. Últimamente, incluso se dice que el Atlético se quejó ante la FIFA por el Barcelona; el motivo sería un contacto del Barça con Alvarez que los rojiblancos consideran inadmisible. El jugador de 26 años tiene contrato en Madrid hasta 2030.

Si no logra hacerse con Alvarez en las próximas semanas, el Barcelona tendrá que reorientarse en la búsqueda de un sustituto para el ya marchado delantero centro Robert Lewandowski (ahora en Chicago Fire). Y ahí es donde podría entrar en escena Pavlidis, que, según AS , sería una de las primeras opciones alternativas para los responsables del Barça si fracasa el fichaje de Alvarez.

Vangelis Pavlidis: antes Bochum y el BVB II, ¿pronto Barcelona?

Pavlidis, que en 2024 pasó del AZ Alkmaar a Lisboa, se ha convertido en un nombre atractivo para clubes aún más grandes gracias a su constante alta cuota goleadora en el Benfica. La pasada temporada firmó 30 goles y seis asistencias en 53 partidos entre todas las competiciones, aunque el Barça seguramente también tenga muy presente una actuación estelar del jugador de 27 años en la temporada 2024/25: entonces, Pavlidis firmó un triplete en la primera media hora en la espectacular derrota del Benfica por 4-5 ante el Barcelona en la fase de liga de la Champions League.





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El camino de Pavlidis hasta la máxima competición europea fue, mientras tanto, bastante pedregoso. Con el sueño de convertirse en profesional de la Bundesliga, dejó Grecia con 16 años para incorporarse a la cantera del VfL Bochum. Como más tarde no logró dar el salto al primer equipo, primero fue cedido al segundo equipo del Borussia Dortmund y después al Willem II, en los Países Bajos. En la Eredivisie fue donde de verdad despegó la estrella de Pavlidis: el Willem II lo fichó en propiedad y sus grandes actuaciones le abrieron la puerta a un traspaso al Alkmaar, que en 2021 pagó, visto desde hoy, una modesta cifra de 2,5 millones de euros por el internacional griego.

Vangelis Pavlidis firmó recientemente un póker con el Benfica

Si ahora el Barça se lanzara a por Pavlidis, según AS, no sería en absoluto un paseo arrancar al goleador del Benfica. Pavlidis tiene contrato con el gran club portugués hasta 2029 y, según se informa, en Lisboa en principio no querrían vender al griego.

Pavlidis es demasiado importante para el equipo del nuevo entrenador Marco Silva, que este verano tomó el relevo de Jose Mourinho (ahora en el Real Madrid). Su importancia para el Benfica quedó demostrada una vez más este jueves, cuando marcó los cuatro primeros goles en el 5-0 ante el FC St. Gallen en la vuelta de la segunda ronda de la fase previa de la Europa League. Después de que el partido de ida en Suiza se hubiera perdido 1-2 una semana antes, el Benfica logró remontar gracias a Pavlidis y avanzar a la tercera ronda previa. Allí le espera ahora el Heart of Midlothian escocés como próximo rival.