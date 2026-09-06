"No lo subestimes": la comparación de la estrella del Arsenal con Firmino desata una fuerte discrepancia entre Gary Neville y Carragher

Gary Neville, exestrella del Manchester United, criticó a Jamie Carragher, exjugador del Liverpool, por comparar a la estrella del Arsenal con el brasileño Roberto Firmino, exjugador de los reds.

Según el diario "The Sun", Kai Havertz fue el centro de una acalorada polémica en el canal "Sky Sports", antes de marcar un gol espectacular en el partido del Arsenal contra el Chelsea.

El delantero, de 27 años, jugó un papel clave en la conquista del título de la Premier League por parte del Arsenal la temporada pasada.

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Havertz igualó el gol de Morgan Rogers con un disparo desde corta distancia, y además realizó una magnífica jugada para asistir a Martin Ødegaard y dar la ventaja a los gunners.

Antes de inscribir su nombre en la lista de goleadores, el jugador alemán fue comparado con la exestrella del Liverpool, Roberto Firmino, por el analista deportivo Jamie Carragher.

Este elogio provocó una acalorada polémica en directo en el Emirates Stadium con su compañero Gary Neville.

La leyenda del Manchester United, que pronosticó que el Arsenal defendería con éxito su título, afirmó: "Creo que tener a Havertz en la línea de ataque significa que mi central puede desplazarse un poco hacia su banda".

Y continuó: "Havertz es un buen jugador, es un jugador con un rendimiento muy bueno, pero no te va a asustar demasiado".

Carragher, exdefensa del Liverpool, replicó: "Eso no impidió que Mohamed Salah jugara junto a Firmino".

Neville, de 51 años, reprendió a su compañero diciendo: "No, no, no. Por favor, por favor, por favor, por favor no menosprecies a Firmino en cuanto a que era un jugador magnífico, por cierto".

Carragher respondió, tratando de sostener su argumento: "En cuanto a marcar goles".

Pero Neville añadió: "Fue increíble en la manera en que estuvo a la altura de Mané y Salah, eso era necesario".

Entonces Carragher, de 48 años, preguntó: "Entonces, ¿por qué Havertz no puede ser ese tipo de jugador?".

Y Neville declaró: "No creo que Havertz sea tan bueno como Firmino de ninguna manera".

Havertz mantenía a Viktor Gyökeres, cuyo valor asciende a 63,5 millones de libras esterlinas, fuera del once titular del Arsenal en las primeras etapas de la temporada.

Además, marcó un gol durante la victoria del Arsenal en el estreno de la temporada ante el recién ascendido Coventry el mes pasado.

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Havertz suma ahora 45 goles en la Premier League en 166 partidos, mientras que Firmino marcó 82 goles en 256 partidos.