No lo sé: Ramadan Sobhi genera incertidumbre sobre su futuro tras el caso de dopaje

Ramadan Sobhi, exjugador del Pyramids, generó incertidumbre sobre su próximo paso, en medio de su sanción de 4 años por dopaje.

La Agencia Mundial Antidopaje había anunciado la suspensión de Ramadan Sobhi por un periodo de 4 años tras confirmarse la positividad de la muestra de dopaje que se le extrajo.

Esta decisión llevó al club Pyramids a rescindir el contrato de Ramadan Sobhi de mutuo acuerdo, ante la incertidumbre sobre su futuro durante el próximo periodo.

Ramadan Sobhi apareció en una breve entrevista con el canal "MBC Egipto", en la que fue preguntado por su próximo paso, y respondió: "No lo sé, no he pensado en ello hasta ahora".

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Y añadió: "Durante el próximo periodo, hablaré de todo lo relacionado con mi futuro".

Sobre el partido de la cima entre el Zamalek y el Al Ahly, la noche del próximo domingo en la sexta jornada de la Liga Premier, Ramadan Sobhi, exjugador del conjunto rojo, aseguró que no se rige por los cálculos.

Y agregó: "El partido es difícil, y el resultado no siempre es previsible; actualmente ambos equipos han alcanzado un buen nivel físico tras disputar 5 partidos en la Liga, espero que veamos un partido intenso".



