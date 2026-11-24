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Santiago Gimenez regresa al Stadion De Kuip con el FC Porto en la Champions League y promete no celebrar un gol si marca ante su antiguo club, el Feyenoord. El delantero mexicano también señaló las dificultades del Feyenoord tras perder el balón como un aspecto que el Porto intentará aprovechar.

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El emotivo regreso de Gimenez a De Kuip

El delantero del FC Porto Santiago Gimenez regresa al Stadion De Kuip para enfrentarse a su antiguo club, el Feyenoord, en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Con ambos equipos sumando tres puntos en cuatro partidos, Gimenez quiere marcar y ayudar al Porto a ganar, aunque dejó claro que no celebrará el gol.

«Si marco, no lo celebraré por respeto al club que me abrió las puertas de Europa y que siempre me ha querido», dijo Gimenez. «La etapa que pasé aquí fue muy buena y volver siempre es especial. Regreso con otra camiseta y quiero ganar. También me gustaría marcar, porque esto es fútbol, es la Champions League y es un sueño hecho realidad».

Gimenez identifica una debilidad táctica del Feyenoord

Tras pasar sus primeros años en el fútbol europeo en Róterdam, Gimenez cree que conocer el estilo del Feyenoord le da al FC Porto un aspecto claro que atacar. Destacó su gusto por tener el balón, pero también sus dificultades cuando pierde la posesión.

«Ya conozco al Feyenoord, sé cómo juega, qué quiere y qué busca», dijo Gimenez. «Por mi experiencia en el club, diría que le gusta tener el balón, pero que tiene algunas dificultades después de perder la posesión. Eso es lo que vamos a intentar aprovechar».

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El cariño de la afición y el recuerdo de su despedida ante el Bayern

Gimenez habló con cariño de su vínculo con la afición del Feyenoord y con sus antiguos compañeros, y señaló que sigue en contacto con Anis Hadj Moussa y Ezequiel Bullaude. Recordó el partido en el que marcó dos goles contra el Bayern Múnich como su recuerdo más destacado antes de marcharse de Róterdam.

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«Echo de menos a la afición. Teníamos una conexión muy especial. No solo yo, también mi familia», dijo Gimenez. «El partido contra el Bayern Múnich. Fue uno de mis últimos partidos en De Kuip. Fue una noche muy especial, marqué dos goles y me despedí de la afición. Siempre estará en mi corazón».

Un ambiente difícil en un partido que deben ganar

Gimenez advirtió a sus compañeros del FC Porto de que les espera un ambiente hostil en De Kuip y añadió: «Tenemos que ser muy maduros, inteligentes y hacer lo que tenemos que hacer sobre el campo».

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Se espera que Gimenez empiece en el banquillo, por detrás de Pepe, Andre Silva y Borja Sainz, pero podría desempeñar un papel decisivo mientras el equipo de Francesco Farioli busca una victoria europea vital en Róterdam.