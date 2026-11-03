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El director deportivo del Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, ha arremetido con dureza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por el trato que el organismo rector ha dispensado al fútbol ucraniano durante la guerra que sigue en curso. El excapitán de Croacia acusó a los dirigentes del fútbol mundial de no proteger a los clubes ucranianos y retó a Infantino a visitar el país en persona.

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El dirigente croata critica al organismo rector del fútbol mundial

Srna ha exigido a Infantino que viaje a Ucrania y brinde un apoyo real a los clubes del país en una entrevista con talkSPORT. Aunque los equipos rusos tienen prohibido participar en los torneos de la UEFA y la FIFA desde la invasión a gran escala de febrero de 2022, el organismo rector del fútbol mundial permitió a Rusia inscribir un equipo juvenil en la primera edición de la Copa del Mundo y Festival sub-15, celebrada el mes pasado en Azerbaiyán. La decisión indignó profundamente al exinternacional croata, que disputó 134 partidos con su selección.

Elogios a Ceferin y críticas a los intereses comerciales

Al comparar la postura del organismo rector del fútbol mundial con la del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, Srna declaró: «La FIFA es un negocio. Si comparas al presidente Ceferin con Infantino, son dos personas diferentes. A quien le gusta el fútbol es al señor Ceferin. Protege a todos los clubes. No quiere vender el fútbol a los ricos. El fútbol es para todos, no solo para los ricos.

«La FIFA, en cambio, hace negocios. Lo vimos en el Mundial. Por desgracia, no protegió a ningún club de Ucrania durante la guerra. ¿Cuál es su deber? Está ahí para proteger el fútbol, a los clubes y a los jugadores. Pero no hizo nada. Así que solo puedo invitar una vez más al presidente Infantino a visitar Ucrania, y quizá después cambie de opinión. Hasta entonces, no le tengo respeto ni a él ni a toda la FIFA».

Descarta por completo el regreso a las competiciones europeas

Pese a la decisión de la FIFA sobre el torneo juvenil, Srna sigue convencido de que los clubes rusos no volverán a las competiciones europeas a corto plazo. Ningún equipo ruso ha participado en la Champions League desde que el Zenit de San Petersburgo cayó eliminado en la fase de grupos de la temporada 2021-22, en la que perdió 1-0 ante el Chelsea. Por su parte, el Shakhtar no se enfrenta a un rival ruso desde que se midió al Zenit en la fase de grupos de la temporada 2011-12.

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Al descartar la posibilidad de un regreso a las competiciones europeas, Srna añadió: «Creo que es imposible con el presidente Ceferin. Quiero decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible que un equipo ruso vaya a jugar a Inglaterra? ¿Te lo imaginas? ¿O a Alemania, Polonia, España o Italia? Es imposible, porque viven en su propio mundo. No son bienvenidos en Europa. Si vieras al Chelsea jugar contra el Zenit en Stamford Bridge, sería un caos. No creo que los equipos rusos deban volver a las competiciones de la UEFA hasta que termine la guerra».

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Stamford Bridge acoge el duelo europeo

Srna hizo estas contundentes declaraciones en Londres antes del partido de Champions League del Shakhtar contra el equipo portugués Sporting CP el martes por la noche. Debido al conflicto que continúa en su país, el club ucraniano, campeón de liga en 16 ocasiones, disputa sus partidos europeos como local en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, durante toda la presente temporada. Lograr un resultado positivo en el oeste de Londres será vital para sus aspiraciones de avanzar en el torneo.