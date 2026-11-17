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Jorge Jesus ha defendido con firmeza su planteamiento táctico tras la trabajada victoria de Portugal por 3-2 ante Gales en Cardiff. Pese a asegurarse el primer puesto del grupo A4 de la Liga de Naciones, el seleccionador portugués se sintió obligado a responder al creciente escepticismo sobre las últimas actuaciones de su equipo.

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Jesus responde a quienes dudan de Portugal

El ambiente en torno a la selección portuguesa ha sido tenso tras un reciente bajón de forma, pero Jesus aprovechó su comparecencia posterior al partido en Cardiff para recordar los logros de su equipo. Después de ver cómo sumaba su quinta victoria en seis partidos de la fase de grupos, el veterano técnico señaló que las críticas desde fuera eran cada vez más negativas.

«Fue bueno ganar porque ya se estaba empezando a poner en duda lo que hemos conseguido aquí», explicó Jesus en sus declaraciones posteriores al partido a A Bola. Subrayó que el triunfo supuso una inyección de confianza muy necesaria mientras el equipo se prepara para los cuartos de final de marzo.

El seleccionador admitió que, aunque el equipo todavía se estaba adaptando en ciertos aspectos tácticos, su evolución general seguía siendo positiva. Elogió el espíritu colectivo de un grupo que logró mantenerse unido pese a la presión y destacó que Portugal terminó primero con 15 puntos y encabezó con holgura su grupo.

Ajustes tácticos y problemas defensivos

El partido de Cardiff fue una dura prueba para la defensa portuguesa, que encajó dos goles. Jesus reconoció que, aunque el equipo destacó con el balón, todavía tiene aspectos importantes que mejorar en la transición defensiva.

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El técnico explicó sus particulares exigencias tácticas, distintas de las que muchos de sus jugadores conocen en sus clubes. «Nuestra forma de defender no es fácil. Quienes trabajan conmigo saben que tengo un planteamiento diferente. No se trata solo de los jugadores a nivel individual. Hace falta mucho trabajo y coordinación. Pero eso nos permitió conocer mejor a algunos jugadores. ¿Antonio Silva? Llegué a conocerlo mejor. Tuvo algunas dificultades porque en su equipo actual defiende al hombre y conmigo no es así. Le costó un poco, pero fue ganando confianza a medida que avanzaba el partido. Él y Renato Veiga estuvieron insuperables», explicó Jesus.

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La mirada puesta en los cuartos de final

Getty Images

Los últimos quince minutos pusieron a prueba el carácter de Portugal, que tuvo que afrontar ese tramo con diez jugadores tras una expulsión. Jesus admitió que fue un periodo de sufrimiento en el que el equipo quedó encerrado atrás y no pudo lanzar contraataques eficaces.

El seleccionador terminó enviando un mensaje al resto de participantes en la competición e insistió en que Portugal no debe temer a nadie. «Me parece bien quien nos toque en el sorteo. No le tengo miedo a nadie; que sean los demás quienes teman a Portugal. No tengo preferencias. Portugal es candidato porque ya ha ganado dos veces. Estamos en cuartos de final y veremos quién nos toca en el sorteo», afirmó con rotundidad.

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Concluyó: «Esta Liga de Naciones es más fuerte que la Eurocopa. En la fase de grupos juegas contra grandes selecciones europeas. En la Eurocopa juegas contra selecciones que no tienen nada que ver con las de la Liga de Naciones. Veremos qué nos toca. A veces los fuertes se debilitan y los débiles se fortalecen».