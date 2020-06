"No le cierro las puertas a River": ¿D'Alessandro se retira en el Millonario?

El exjugador del Millonario explicó por qué Núñez podría ser uno de los destinos para terminar su carrera como futbolista profesional.

Andrés D'Alessandro en primera persona manifestó repetidas veces que esta pandemia a nivel mundial lo llamó a la reflexión. Transitando los últimos tiempos de su carrera en , el exjugador de River sabe que no le queda margen para maniobrar y solo debe disfrutar.

En ese contexto, consultado por la agencia Efe, el volante no descartó su posible retorno a River: "Si no pasa nada raro terminaré en el Inter, pero no le cierro las puertas a River, el club que me abrió las puertas del fútbol y también porque tengo familia en y a mis viejos les encantaría por ahí".

Conciente de que se acerca a la recta final, el 10 tiene a disposición a los directivos de su club, que ya le ofrecieron la renovación, pero él prefiere esperar un poco y no precipitarse.

"Quiero tomarme todo con tranquilidad, no es que vaya a parar de jugar a fin de año, pero quiero ver cómo llego físicamente, mentalmente y después tomar una decisión", dijo. Aseguró que si solo fuera por las ganas, firmaría "quince años más con el club" de Porto Alegre.

Además, explicó: "Si llego a fin de año cansado y mentalmente no quiero saber más nada, tomaré la decisión. Pero hoy no, hoy todavía me siento con ganas, me siento con fuerza para levantarme temprano porque me gusta, amo el fútbol". Sin cassette.

Para finalizar, dejó en claro que no entiende cómo en Rio Grande do Sul, que registra 582 muertes y 25.659 casos de coronavirus, aún no hay partidos y en Río de Janeiro, el segundo estado de Brasil más castigado por la pandemia, con casi 10.000 óbitos y 112.000 contagios, ya hayan retomado el Campeonato Carioca. "El Flamengo ya jugó un partido, son cosas que no son lógicas, son ilógicas", aseveró.