Jorge Jesus, nuevo director técnico de la selección de Portugal, reveló la situación de su estrella Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, de cara a su participación en el partido inaugural ante Gales en la Liga de Naciones de la UEFA.

Jesus se prepara para disputar su primer partido al frente de la selección de Portugal, mañana jueves, cuando se enfrente a la selección de Gales, en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA 2027.

Jesus ofreció una rueda de prensa, este miércoles, para hablar del partido, de la que el diario portugués "A Bola" recogió algunas partes, en gran medida centradas en la capacidad de Ronaldo para ser titular y jugar durante los 90 minutos.

El técnico portugués señaló al respecto: "Hoy será mi primera sesión de entrenamiento (con la selección de Portugal) sobre el terreno de juego; ayer fue una sesión de recuperación".

Y sobre el "misil de Madeira", Jesus dijo: "Si hoy no ocurre nada excepcional, Ronaldo será titular mañana".

Añadió, dirigiéndose a los periodistas: "Observo que vuestra preocupación se centra en si Cristiano está listo para jugar. Cris es un símbolo de Portugal, pero eso no le da derecho a jugar todos los partidos".

Y matizó: "Pero, para que os hagáis una idea, jugamos un partido en Hong Kong sin él y había 5.000 espectadores, y cuando jugó había 55.000 espectadores. Jugará mañana, y espero que marque un gol o dos, y lo sustituiré de inmediato".

Respecto a sus objetivos con la selección de Portugal, explicó: "Estoy en una selección que reúne a los mejores jugadores del mundo, y allá donde vaya juego para ganar. En la Liga de Naciones de la UEFA somos los campeones vigentes, así que debemos defender el título".

Y concluyó: "Mucha gente dice que dirigir a una selección no es como dirigir a un club, pero yo no he notado ninguna diferencia. Estoy en la federación todos los días, y cuando estaba en el club llegaba por la mañana y me marchaba a las cinco o las seis de la tarde. No he notado ninguna diferencia".

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