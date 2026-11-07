«No jugamos como un equipo de primer nivel»: De Zerbi estalla tras el golazo de Okafor que pone fin a la racha de victorias del Tottenham ante el Leeds

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La racha de tres victorias consecutivas del Tottenham Hotspur llegó a un decepcionante final el sábado, cuando un gol de Noah Okafor en los últimos minutos dio al Leeds United un triunfo vital. El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, lamentó la floja actuación de su equipo en la segunda parte, que le hizo perder el control del partido en Elland Road.

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Un final decepcionante en Yorkshire

La racha positiva del Tottenham se frenó de golpe en Elland Road cuando el Leeds United logró su primera victoria en la Premier League desde septiembre. La acción decisiva llegó a falta de 11 minutos para el final: el internacional suizo Noah Okafor hizo sentir su presencia nada más entrar al campo. El delantero combinó con Harry Wilson, también suplente, antes de batir a Antonin Kinsky con un potente disparo que desató la euforia entre los aficionados locales.

Tras el pitido final, un De Zerbi frustrado declaró a TNT Sports: «Nos merecimos perder el partido en la segunda mitad y no jugamos como sabemos. Es un proceso para nosotros, porque podemos aprender de este partido. Estoy decepcionado con nuestra actuación en la segunda mitad. No jugamos como un equipo de primer nivel. Nos faltaron carácter y fuerza física en la segunda mitad».

La polémica en torno a la acción de Bogle

Si bien la segunda mitad fue de Leeds, la primera estuvo marcada por un episodio polémico que indignó al banquillo del Tottenham. El Leeds quizá pudo jugar con 11 futbolistas cuando Okafor abrió el marcador en los últimos minutos, tras un final de primera parte controvertido.

De Zerbi se enfadó al ver que Jayden Bogle no recibía ningún castigo por una acción temeraria contra Mathys Tel, que encendió los ánimos poco después de la media hora. Tras una revisión del VAR que duró más de cuatro minutos, el árbitro John Brooks decidió no expulsar al defensa del Leeds, que terminó sin amonestación. La indignación de De Zerbi aumentó cuando Tel tuvo que abandonar el campo por lesión y fue sustituido por Dominic Solanke.

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El técnico italiano comparó la permisividad con Bogle con la amonestación a Pedro Porro. Sobre la amarilla para su defensa, De Zerbi declaró: «La acción de Pedro Porro fue una disputa y una amarilla increíble. No vi la primera acción de Mathys Tel, no puedo decir nada».

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La frustración por las decisiones arbitrales y el VAR

Pese a la evidente frustración por la falta de castigo para la acción contra Tel, De Zerbi se negó a atribuir la derrota únicamente al arbitraje. El resultado puso una vez más de manifiesto las dificultades del Tottenham cuando va por detrás en el marcador: el Tottenham Hotspur no ha ganado ninguno de los últimos 39 partidos de Premier League en los que encajó el primer gol, la racha más larga de este tipo en su historial en la competición.

Cuando le preguntaron si creía que el árbitro debería haber acudido al monitor para revisar la acción de Bogle, De Zerbi respondió: «No. Confío mucho en el árbitro. Nada cambia si va al monitor. No sé si tomaron la decisión correcta. Tenemos que centrarnos en nuestra actuación y en lo que podemos mejorar».

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Consecuencias y próximos compromisos

El segundo gol de Okafor esta temporada resultó decisivo: dio al Leeds su primera victoria en seis partidos y su primer triunfo ante el Tottenham desde mayo de 2021. El Leeds ascendió así al octavo puesto de la clasificación. En cambio, la primera derrota del Tottenham en cinco partidos lo dejó en el décimo puesto.

Tras el parón internacional, el Tottenham intentará reponerse el 21 de noviembre ante el Ipswich Town en casa, mientras que el Leeds afrontará ese mismo día un difícil encuentro contra el Chelsea en Stamford Bridge.