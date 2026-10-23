«¡No hubo partido!»: Ruben Amorim estalla en la banda mientras continúa la pesadilla del AC Milan con un desplome en la Europa League en Bournemouth

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Ruben Amorim vivió un regreso caótico a Inglaterra: su AC Milan cayó goleado por 3-0 ante el Bournemouth en la Europa League. El exentrenador del Manchester United no ocultó su enfado en la banda durante una noche de absoluto caos que dejó al gigante italiano tocado en la competición europea.

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El Milan se desmorona en una primera parte de locura

El equipo italiano le puso las cosas cuesta arriba desde el inicio ante el Bournemouth cuando Koni De Winter cometió un penalti por mano que permitió a Justin Kluivert abrir el marcador. La situación empeoró a los 28 minutos, cuando el portero Mike Maignan empujó a Tyler Adams en la cara durante un saque de esquina.

Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro Vassilis Fotias expulsó al guardameta francés y señaló un segundo penalti, que Marcus Tavernier transformó sin problemas. Maignan protestó enérgicamente antes de abandonar el campo a regañadientes, lo que obligó a Omari Hutchinson a dejar su sitio al portero suplente Lorenzo Torriani. En medio del caos junto a la banda, Amorim, furioso, intentó dar entrada a Torriani antes de retirar oficialmente a un jugador de campo.

Con un 2-0 en contra al descanso, Amorim, visiblemente enfadado, esperó a los árbitros junto a la banda, según el Daily Mail. Sin embargo, aunque parecía dispuesto a descargar su ira, el técnico portugués aparentemente se contuvo cuando se acercaron y se marchó por el túnel de vestuarios.

El Bournemouth selló después la goleada por 3-0 con un gol tardío de falta de Amine Adli, que puso el broche a una noche miserable para el Milan.

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Amorim expresa su frustración por los errores iniciales





Getty Images





En declaraciones a Sky Sport Italia tras el pitido final, Amorim, visiblemente irritado, se negó a analizar los problemas tácticos. «El penalti en el saque de esquina y la tarjeta roja lo cambiaron todo, así que no hubo partido. No hubo partido», insistió. «No tuvimos tiempo de recuperarnos del primer penalti. Intentamos apretar al final, pero el tercer gol nos lo puso aún más difícil».

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El técnico del Milan descartó que las rotaciones de la plantilla fueran las culpables y atribuyó lo sucedido a errores individuales. «No hubo partido. No es una cuestión de ritmo ni de Salzburg, no hubo partido. Es un equipo diferente; no puedes cometer un penalti en ese saque de esquina ni ser expulsado en esa situación», añadió.

Amorim también lamentó el enorme desgaste físico que la expulsión supuso para su equipo: «Es cierto, no podemos hacer eso. Tenemos que mantener a 11 jugadores en el campo, hay jugadores con más experiencia, pero ahora debemos recuperarnos y prepararnos para el próximo partido. Con un jugador menos tenemos que correr mucho e intentar presionar en el momento adecuado en esa situación, así que esta noche fue negativa en todos los aspectos».

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Crece la presión sobre el técnico portugués

La derrota deja al Milan en el 24.º puesto de la Europa League, aferrado a la última plaza de acceso a la eliminatoria tras perder dos de sus tres primeros encuentros europeos. Pese a mantener un sistema de tres defensas cuando su equipo se quedó con 10 jugadores, Amorim defendió su planteamiento táctico. «Conocen esta forma de defender y, como he dicho, intentaron apretar en los últimos minutos y no asumir tantos riesgos en la parte central del partido», explicó. «Intento colocar a mis jugadores en la posición en la que se sienten más cómodos y cambiar el partido con las sustituciones».

Preguntado por sus 100 días en el cargo en medio de unas críticas crecientes, Amorim pidió perspectiva: «Esto forma parte del camino. Si miras la historia del Milan, estamos en un punto diferente. Fabio Capello habla de la historia del Milan, y lo entiendo, pero debemos ser realistas. Valoré la forma en que luchamos, intentamos hacer algo y ayudarnos unos a otros, así que debemos aprender de estos momentos y entender que esto es fútbol».

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Confirmó que aún no había hablado con Maignan sobre su falta de disciplina. Concluyó: «No, no he tenido tiempo. Ahora tengo que ir a Milan para preparar el próximo partido contra el Udinese. Hablaremos de ello cuando volvamos».

En busca de la reacción ante el Udinese





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Amorim debe volver a centrar rápidamente a su plantilla en la competición nacional, con el Milan preparándose para enfrentarse al Udinese en la Serie A. El equipo ocupa actualmente la cuarta posición en la liga, pero mostró debilidades defensivas en su reciente y ajustada victoria por 3-2 sobre el Atalanta.

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Con su campaña europea en dificultades, encontrar regularidad en Italia es fundamental. Amorim tendrá que resolver los problemas disciplinarios de su equipo y reforzar una defensa vulnerable para evitar que esta pesadilla continental frene su buena marcha en la competición nacional.



